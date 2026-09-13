به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت سعید رحمان‌سالاری با اعلام اینکه فراخوان تبدیل خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل به دوگانه‌سوز در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و خراسان جنوبی آغاز شده است، تصریح کرد: پیش از این نیز طرح تبدیل خودروهای دارای کارکرد بالای ۲۰۰ کیلومتر در روز به خودروی گازسوز، در سه استان تهران، کرمان و سیستان و بلوچستان اجرایی شده بود و به‌تدریج تا پایان هفته به دیگر استان‌های کشور نیز تعمیم خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه ارسال پیامک به تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد تا دارندگان این خودروها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فرایند دوگانه‌سوزکردن خودروهای خود را انجام دهند، افزود: پس از دریافت پیامک، مالکان این خودروها می‌توانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir به تکمیل ثبت‌نام و انتخاب کارگاه مجاز اقدام کنند.

پس از اعلام تغییر نرخ سوم بنزین، دولت دو تدبیر راهبردی از جمله اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم بر مبنای پیمایش به ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر و تبدیل رایگان این ناوگان با اولویت‌دهی مبتنی بر میزان فعالیت به نسل نو خودروهای دوگانه‌سوز را اتخاذ کرد.

پیش از این نیز طرح هدفمند تبدیل رایگان ناوگان پرمصرف با همکاری وزارت کشور و پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی اجرایی شده است. در قالب این طرح، خودروهای تاکسی اینترنتی با کارکرد روزانه بیش از ۲۰۰ کیلومتر، به‌صورت کاملاً رایگان و با بهره‌گیری از کیت‌های نسل چهار گازسوز می‌شوند؛ طرحی که در مرحله نخست در ۶ استان تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و خراسان جنوبی فعال شده و به‌زودی به دیگر استان‌های کشور تعمیم خواهد یافت تا افزون بر مهار مصرف بنزین، هزینه‌های جاری رانندگان را کاهش دهد و درآمد آنان را بهبود بخشد.