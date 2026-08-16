 شتاب گاز سوز کردن خودروها در کرمان؛ کمبود جایگاه در جنوب کرمان

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: با اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی در سطح استان کرمان که در زمینه گازسوز کردن خودروها عقبماندگی قابلتوجهی دارد، این روزها کرمانی ها با پرسشهای جدی درباره ظرفیت زیرساختها، میزان استقبال شهروندان و تأثیر واقعی این طرح بر کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف سوخت مواجه شده اند.
این طرح که یکی از طرحهای راهبردی در حوزه انرژی کشور شناخته میشود، با هدف افزایش بهرهوری سوخت، کاهش هزینههای ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضعیت زیستمحیطی شهرها طراحی شده است.
از ابتدای سال ۱۳۸۳ تاکنون که صنعت CNG در کشور راهاندازی شد، بیش از ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی فشرده در کشور عرضه شده که این مقدار معادل صرفهجویی ۱۱۰ میلیارد لیتر بنزین است.
در این طرح، خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر میتوانند بهصورت کاملا رایگان به دوگانه سوز تبدیل شوند و تمام مراحل شامل نصب کیت، مخزن و تجهیزات گازسوز کردن خودرو بهصورت رایگان انجام میشود.
افزایش استفاده از سوخت گاز برای خودروها در کرمان
با این حال، استان کرمان در زمینهٔ اجرای طرح گازسوز کردن خودروها با عقبماندگی قابلتوجهی مواجه است و با توجه به قاچاق سوخت در استان و وضعیت تولید بنزین شتاب دهی به اجرای این طرح ضروری به نظر می رسد.
مصرف گاز طبیعی فشرده در استان کرمان طی تیرماه ۱۴۰۵، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش یافته است؛ اما این رشد در حالی رقم میخورد که زیرساختهای لازم برای پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش خودروهای دوگانه سوز در استان به خصوص در شهرستان های جنوبی همچنان با چالشهایی مواجه است.
در سالهای اخیر، اجرای طرحهای رایگان تعویض مخازن فرسوده تاکسیهای عمومی دوگانهسوز در سطح استان کرمان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال، یکی از دغدغههای جدی مالکان خودروهای دوگانهسوز، ضرورت انجام تست هیدرواستاتیک روی مخزن CNG خودروهاست که مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان بر آن تأکید دارد.
همچنین محدودیت تعداد مراکز مجاز نصب کیت در استان کرمان، یکی دیگر از موانعی است که سرعت اجرای این طرح را با کندی مواجه کرده است.
قیمت هر مترمکعب CNG بهمراتب پایینتر از بنزین بوده و برای خودروهای پرمصرف، صرفهجویی قابلتوجهی در هزینههای سوخت به همراه دارد.
همچنین کاهش آلایندههای ناشی از تردد وسایل نقلیه و بهبود کیفیت هوا از دیگر مزایای این طرح به شمار میرود.
با این حال، برخی از صاحبان خودروها به معایب فنی خودروهای دوگانهسوز از جمله کاهش فضای صندوق عقب به دلیل نصب مخزن گاز، کاهش جزئی قدرت موتور و همچنین فشار و دمای زیاد احتراق که میتواند به سوپاپ آسیب وارد کند، اشاره دارند.
از سوی دیگر، خودروهای دوگانهسوز نیازمند نگهداری دقیقتری بوده و هزینهٔ تعمیرات آنها ممکن است نسبت به خودروهای بنزینی بیشتر باشد.
با توجه به اینکه خودروها سهمی ۶۰ درصدی در انتشار آلایندهها و آلودگی هوا دارند، توسعهٔ خودروهای دوگانهسوز میتواند گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوای شهر کرمان باشد.
با این حال، برای موفقیت این طرح در استان کرمان، علاوه بر استقبال شهروندان، نیاز به توسعهٔ زیرساختهای سوخت رسانی، افزایش تعداد جایگاههای CNG و تسهیل فرآیند تبدیل خودروها احساس میشود و مسئولان استانی بر لزوم بهرهگیری شهروندان از ظرفیتهای موجود و طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروها تأکید دارند.
۴ هزار کیت گازسوز برای خودروهای شخصی تخصیص یافت
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه زیرساختهای سوخت پاک در استان، از تخصیص ۴ هزار کیت نسل ۴ برای دوگانهسوز کردن خودروهای شخصی خبر داد و گفت: ۵۰ مجوز احداث جایگاه CNG در جنوب استان صادر شده و طرح تبدیل رایگان خودروهای مدل ۱۳۹۴ و بالاتر با یارانهای معادل ۷۵ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.
احمد سالاریفر، به تشریح آخرین اقدامات این شرکت در حوزه توسعه زیرساختهای سوخت پاک و افزایش استفاده از گاز طبیعی فشرده در استان پرداخت.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان از سوخت پاک، اظهار داشت: مصرف گاز طبیعی فشرده در استان کرمان طی تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته که نشان از ظرفیت بالای استان برای توسعه خودروهای دوگانهسوز دارد.
وی به ارسال پیامک برای ۲۵۰۰ خودروی تاکسی اینترنتی در کرمان خبر داد و گفت: بالغ بر ۷۵ میلیون تومان یارانه در این زمینه داده می شود در کل استان ۱۰ کارگاه داریم که در حال خدمات دهی هستند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان در ادامه به توسعه زیرساختهای CNG در جنوب استان اشاره کرد و گفت: ۵۰ مجوز احداث جایگاه جدید CNG در جنوب استان صادر شده و برای هر جایگاه، ظرفیت ارزی ۳۲۰ هزار یورو پیشبینی شده است که امیدواریم با استفاده سریع از این ظرفیت، شاهد افزایش چشمگیر جایگاههای سوخت گاز در مناطق جنوبی استان باشیم.
وی در ادامه به نحوه نظارت بر جایگاههای CNG اشاره کرد و گفت: سامانه GTS راهاندازی شده که از طریق آن، خرابی نازلها و تجهیزات جایگاهها ثبت و پیگیری میشود و اطلاعات فروش جایگاهها در قالب ۹ ناحیه مورد پایش قرار میگیرد. همچنین شهروندان نیز میتوانند مشکلات و خرابیهای جایگاههای سوخت را از طریق مرکز پاسخگویی ۰۹۶۲۷ اعلام کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه استفاده از سوخت پاک در استان، ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعداد خودروهای دوگانهسوز و توسعه زیرساختهای CNG، شاهد کاهش چشمگیر مصرف بنزین و بهبود کیفیت هوا در استان کرمان باشیم.
گاز سوز کردن خودرو ها در کرمان شتاب بگیرد
استاندار کرمان با اذعان به عقبماندگی این استان در اجرای طرح رایگان گازسوز کردن خودروها، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط موجود در حوزه سوخت بنزین، رغبت مردم نسبت به گازسوز کردن خودروها افزایش پیدا کرده و امیدواریم با احداث جایگاههای جدید در نقاط مختلف استان، استفاده از گاز بهعنوان سوخت خودروها توسعه یابد.
محمدعلی طالبی، با اشاره به اینکه استان کرمان در زمینه اجرای طرح گازسوز کردن خودروها تا حدودی عقب است، اظهار داشت: متأسفانه در برخی نقاط استان، استقبال شهروندان از این طرح کافی نبوده است، اما با توجه به شرایط موجود در حوزه سوخت بنزین، رغبت مردم نسبت به گازسوز کردن خودروها افزایش پیدا کرده و امیدواریم با احداث جایگاهها در نقاط مختلف استان، استفاده از گاز بهعنوان سوخت خودروها افزایش پیدا کند.
وی گفت: که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۶ هزار و ۲۰۰ خودرو بهصورت رایگان گازسوز شدهاند و خودروهایی که در ماه اخیر فرآیند گازسوز کردنشان آغاز شده، با پنجاه درصد عملکرد پنج سال اخیر برابری میکند.
وی افزود: همچنین در حال حاضر از ۳۰ درصد ظرفیت جایگاههای عرضه گاز استفاده میشود که با استقبال مردم در روزهای اخیر این رقم افزایش خواهد یافت.
نظر شما