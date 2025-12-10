به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به لزوم متنوع‌سازی سبد سوخت و توسعه سوخت‌های پاک، نکات مشروح را در خصوص تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز بنزین/گازمایع و همچنین تبدیل رایگان خودروهای سواری عمومی و شخصی با CNG به استحضار عموم مردم می‌رساند.

۱- LPG: با توجه به تکلیف قانونگذار مبنی بر استفاده از این سوخت پاک و همچنین ظرفیت مازاد تولید گازمایع بر تقاضای آن در کشور، فراخوان عمومی تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز بنزین/گازمایع برای تمام انواع خودروهای عمومی و شخصی غیر CNGسوز انجام می‌گردد. متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۳/۹/۱۴۰۴ با مراجعه به تارنمای GCR.NIOPDC.IR نسبت به انتخاب مراکز مجاز تبدیل کارگاهی و سپس دوگانه‌سوز نمودن خودرو بصورت استاندارد و ایمن با دریافت گواهی سلامت اقدام نمایند. این تبدیل، فرصت مناسبی برای افرادی است که به دلیل کار یا مسافرت‌های بین شهری، از مصرف بالای بنزین برخوردارند. قیمت هر لیتر گاز مایع برای مصرف‌کننده نهایی ۱,۵۰۰ تومان خواهد بود. شایان ذکر است خودروهای CNGسوز (که در سامانه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پلیس راهور فراجا بعنوان خودروی CNGسوز ثبت هستند) نمی‌توانند نسبت به تبدیل با گازمایع اقدام کنند.

همچنین فراخوان سرمایه‌گذاری در توسعه جایگاه‌های جدید LPG در شعاع صد کیلومتری پالایشگاه‌های موجود کشور صادر شده و متقاضیان می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به طی مراحل قانونی جهت احداث جایگاه نمایند. اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲- CNG برای خودروهای شخصی: مطابق با فراخوان عمومی منتشر شده، کلیه مالکین خودروهای شخصی مدل ۹۴ به بالاتر می‌توانند با مراجعه به سایت GCR.NIOPDC.IR درخواست خود را مبنی بر تبدیل رایگان خودروی خود به دوگانه‌سوز را ثبت نمایند.

۳- CNG برای خودروهای عمومی: تمامی متقاضیان خودروهای عمومی(وانت، تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی) که از طریق وزارت کشور به این شرکت معرفی شدند، می‌توانند به تارنمای ذکر شده مراجعه نمایند. همچنین این شرکت آمادگی دارد تا با همکاری سکوهای اینترنتی، نسبت به دوگانه‌سوز نمودن ناوگان فعال در این سکوها با اولویت ویژه اقدام نماید.