به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید رحمانسالاری در گفتگویی، با اشاره به اجرای طرح تبدیل رایگان تاکسیهای اینترنتی به دوگانهسوز در سراسر کشور بیان کرد: از روز شنبه (۲۸ شهریور) امکان ثبتنام برای همه خودروهای پرپیمایش فعال در سکوهای اینترنتی (تاکسیهای آنلاین) در سراسر کشور فراهم شده است.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف سوخت و رفع ناترازی بنزین از طریق توسعه صنعت سیانجی، افزود: مالکان خودروهای مشمول پس از دریافت پیامک میتوانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir برای تکمیل ثبتنام و انتخاب کارگاه مجاز اقدام کنند.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره نحوه انتخاب خودروها برای گازسوزشدن، گفت: فهرست خودروها از سوی سکوهای اینترنتی ارسال شده است و بهتدریج برای آنها پیامک ارسال میشود. معیار انتخاب در هر شهر با توجه به وسعت جغرافیایی و مقدار پیمایش متفاوت است؛ بهطوری که در برخی موارد پیمایش روزانه بالای ۱۰۰ کیلومتر و در برخی موارد ۴۸ سفر در هفته، مدنظر قرار گرفته است.
رحمانسالاری با تأکید بر اینکه این اقدام همسو با سیاستهای کلان وزارت نفت بهمنظور مهار ناترازی بنزین با جایگزینی سیانجی و کاهش هزینههای سبد سوخت خانوار و حملونقل عمومی در حال انجام است، افزود: سکوهای اینترنتی به متقاضیان خود پیامک ارسال میکنند و تاکسیهای اینترنتی که پیامک تأیید را دریافت کردهاند، میتوانند با مراجعه به سایت و تکمیل فرایند ثبتنام، در نوبت و اولویت تبدیل رایگان به سیستم دوگانهسوز قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵ هزار متقاضی از سراسر کشور در این سامانه ثبتنام کردهاند، تصریح کرد: بیشترین میزان استقبال و ثبتنامها مربوط به استانهای تهران، البرز و کرمان بوده است، اما اکنون متقاضیان در همه استانها امکان ثبتنام برای تبدیل رایگان خودروهای بنزینسوز به دوگانهسوز را دارند.
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