نگاه نو به وقف، ماندگاری آن را بیشتر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی ستوده اظهار کرد: ما شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته در ثبت وقفها شاهد هستیم؛ به طوری که در استان اردبیل، وقفها عمدتاً ماهیت حمایت و مساعدت از نیازمندان و خانوادههای بیبضاعت را پیدا کرده تا شرایط بهتری را در ثمربخشی این حرکت ارزشمند شاهد باشیم.
وی با اشاره به ماهیت وقف، افزود: وقف در حقیقت مدیریت ثروت و دارایی بعد از مرگ است که هر کس به وسع توان و قدرت مالی خود در این حرکت مشارکت کرده و ما در سالهای اخیر شاهد توسعه وقفهای مشارکتی نیز در سطح استان اردبیل بودهایم.
حجت الاسلام ستوده با تأکید بر نقش مشاوره در ثبت وقفهای جدید، افزود: قطعاً ارائه مشاورههای درست در ثبت وقفهای جدید میتواند بیشترین آثار و برکات را به همراه داشته باشد و ما در اداره کل اوقاف و امور خیریه، آماده ارائه این مشاورهها برای علاقهمندان و متقاضیان به امر وقف هستیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با اشاره به تغییر رویکرد وقفها، ادامه داد: در سالهای گذشته، بیشترین وقف ثبتشده در این استان عمدتاً مربوط به مساجد، تعزیه، عزاداری سیدالشهدا (ع) و برخی وقفهای عبادی و معنوی بوده؛ اما این سیر وقف به سمت ثبت موقوفات با نیت پشتیبانی و حمایت از فقرا و نیازمندان، برپایی مجالس و محافل قرآنی و همچنین توسعه فعالیتهای خیرخواهانه در تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند و حمایت از سالمندان به پیشرفت است.
وی با تأکید بر حفظ نیت واقفان، گفت: ما موظف هستیم با حفظ امینانه نیت واقفان، زمینه کارکرد صحیح و درست وقف را به عنوان چشمه همیشه جاری فراهم کنیم تا نیت واقفان به درستی عملیاتی شده و به انجام برسد.
حجت الاسلام ستوده در پایان با اشاره به توسعه سرمایهگذاری در موقوفات، افزود: در کنار تثبیت مالکیت و توسعه موقوفات، در سالهای اخیر شرایط برای تقویت سرمایهگذاری در این حوزه با همراهی بخش خصوصی نیز فراهم آمده است.
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