  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

نگاه نو به وقف، ماندگاری آن را بیشتر کرده است

نگاه نو به وقف، ماندگاری آن را بیشتر کرده است

اردبیل- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: نگاه نو به وقف با هدف رفع نیازمندی‌ها و احتیاجات مردم، ماندگاری این میراث عظیم را بیش از گذشته کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده اظهار کرد: ما شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته در ثبت وقف‌ها شاهد هستیم؛ به طوری که در استان اردبیل، وقف‌ها عمدتاً ماهیت حمایت و مساعدت از نیازمندان و خانواده‌های بی‌بضاعت را پیدا کرده تا شرایط بهتری را در ثمربخشی این حرکت ارزشمند شاهد باشیم.

وی با اشاره به ماهیت وقف، افزود: وقف در حقیقت مدیریت ثروت و دارایی بعد از مرگ است که هر کس به وسع توان و قدرت مالی خود در این حرکت مشارکت کرده و ما در سال‌های اخیر شاهد توسعه وقف‌های مشارکتی نیز در سطح استان اردبیل بوده‌ایم.

حجت الاسلام ستوده با تأکید بر نقش مشاوره در ثبت وقف‌های جدید، افزود: قطعاً ارائه مشاوره‌های درست در ثبت وقف‌های جدید می‌تواند بیشترین آثار و برکات را به همراه داشته باشد و ما در اداره کل اوقاف و امور خیریه، آماده ارائه این مشاوره‌ها برای علاقه‌مندان و متقاضیان به امر وقف هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با اشاره به تغییر رویکرد وقف‌ها، ادامه داد: در سال‌های گذشته، بیشترین وقف ثبت‌شده در این استان عمدتاً مربوط به مساجد، تعزیه، عزاداری سیدالشهدا (ع) و برخی وقف‌های عبادی و معنوی بوده؛ اما این سیر وقف به سمت ثبت موقوفات با نیت پشتیبانی و حمایت از فقرا و نیازمندان، برپایی مجالس و محافل قرآنی و همچنین توسعه فعالیت‌های خیرخواهانه در تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند و حمایت از سالمندان به پیشرفت است.

وی با تأکید بر حفظ نیت واقفان، گفت: ما موظف هستیم با حفظ امینانه نیت واقفان، زمینه کارکرد صحیح و درست وقف را به عنوان چشمه همیشه جاری فراهم کنیم تا نیت واقفان به درستی عملیاتی شده و به انجام برسد.

حجت الاسلام ستوده در پایان با اشاره به توسعه سرمایه‌گذاری در موقوفات، افزود: در کنار تثبیت مالکیت و توسعه موقوفات، در سال‌های اخیر شرایط برای تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه با همراهی بخش خصوصی نیز فراهم آمده است.

کد مطلب 6946146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها