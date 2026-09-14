دونوبته شدن برخی مدارس مراغه به علت کمبود فضای آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز دوشنبه در جلسه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی افزود: در کنار کمبود فضای آموزشی در شهرستان، چندین مدرسه نیز به علت حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراغه نیاز به تخریب و بازسازی دارند.
وی با بیان اینکه ۲۳ مدرسه به همت خیران در حال ساخت است سرعت بخشیدن به این طرحها را با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان خواستار شد.
فرماندار مراغه اضافه کرد: موضوع فضای آموزشی، مستقیماً با آینده فرزندان این شهرستان ارتباط دارد و باید با استفاده از تمام ظرفیتهای دولتی، خیران و بخش خصوصی، برای جبران کمبودها و ایجاد عدالت در توزیع فضاهای آموزشی تلاش کنیم.
امیری راد با انتقاد از شدید از عمل نکردن برخی شرکتها به تعهدات خود در حوزه مدرسهسازی گفت: اینکه پس از گذشت ۲۵ سال یک مجموعه به تعهدات خود عمل نکرده و حتی پرونده قضایی برای آن تشکیل نشده است، جای تأمل جدی دارد.
وی با اشاره به رشد جمعیت شهرستان افزود: با افزایش جمعیت، تعداد دانشآموزان نیز هر سال افزایش مییابد، مراغه امروز با کمبود جدی فضای آموزشی روبهرو است.
امیریراد عمل نکردن به تعهدات ساخت مدارس را یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات حوزه آموزش و پرورش دانست و افزود: این وضعیت نگرانیها را برای آغاز سال تحصیلی جدید افزایش داده است.
وی با اذعان به اینکه شرایط شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید مطلوب نیست اظهار کرد: برای کاهش بخشی از مشکلات ناچار به دونوبته کردن تعدادی از مدارس شدهایم، اما این وضعیت به هیچ عنوان نباید در سال آینده تکرار شود و باید از هماکنون برای تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز برنامهریزی کنیم.
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