اجرای طرح «استقبال از مهر» در مدارس منطقه ۲ تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نقوی روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح با هدف فراهمکردن شرایط مناسب برای بازگشایی مدارس و رفاه دانشآموزان از ۲۱ شهریورماه آغاز شده و تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در قالب طرح «استقبال از مهر»، علاوه بر رفتوروب اساسی محوطه داخلی و بیرونی مراکز آموزشی، مجموعهای از اقدامات خدمات شهری و بهسازی محیطی با هدف ارتقای وضعیت ظاهری و بهداشت مدارس در حال اجرا است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ تبریز ادامه داد: مرمت آسفالت، تعویض پرچمهای فرسوده، رنگآمیزی نیمکتها و سطلهای زباله و همچنین رنگآمیزی دیوارهای داخل و بیرون محوطه مدارس از جمله اقدامات پیشبینیشده در این طرح است.
نقوی شستوشوی سرویسهای بهداشتی و بهسازی جداول را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: لایروبی و تنظیف جویهای مقابل مراکز آموزشی نیز در راستای آمادهسازی محیط پیرامونی مدارس انجام میشود.
وی تأکید کرد: مجموعه اقدامات پیشبینیشده در طرح «استقبال از مهر» با هدف آمادهسازی محیط مدارس برای آغاز سال تحصیلی و ایجاد شرایط مناسبتر برای حضور دانشآموزان و کادر آموزشی در مراکز تحصیلی منطقه ۲ اجرا میشود.
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