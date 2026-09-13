به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت بازتعریف سازوکار اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه به گستردگی و اهمیت مأموریتهای آموزش و پرورش، نمیتوان تحقق اهداف این حوزه را صرفاً بر عهده ادارهکل آموزش و پرورش گذاشت.
وی افزود: باید از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش برای تعریف و پیگیری مأموریتهای فرابخشی استفاده و زمینه نقشآفرینی مؤثر سایر دستگاهها در حل مسائل نظام آموزشی فراهم شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی، تقویت نظارت و مشارکت مردم را از دیگر محورهای مهم این قانون دانست و گفت: نظام آموزشی زمانی میتواند مسائل خود را به شکل مؤثر حل کند که علاوه بر ظرفیت دستگاههای اجرایی، از ظرفیت جامعه و مشارکت مردم نیز بهرهمند شود.
محمدزاده ادامه داد: باید بررسی شود ظرفیتهای قانونی برای حضور، مشارکت و نظارت مردم در حوزه آموزش و پرورش تا چه اندازه در عمل محقق شده و چه موانعی در مسیر استفاده از این ظرفیتها وجود دارد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش پایه و اساس توسعه کشور است، تصریح کرد: مشارکت دستگاههای مختلف در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی یک ضرورت است و شورای آموزش و پرورش باید بتواند این ظرفیتها را در مسیر حل مسائل واقعی نظام آموزشی به کار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به موضوع کمکهای مردمی و هزینههای مرتبط با مدارس، بر ضرورت ایجاد سازوکاری شفاف برای نحوه دریافت و هزینهکرد این منابع تأکید کرد.
وی گفت: یکی از ظرفیتهای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، تعریف سازوکار دریافت کمکهای مردمی است و صرفاً اعلام ممنوعیت، بدون ایجاد چارچوب مشخص، نمیتواند پاسخگوی مسائل موجود در این زمینه باشد.
محمدزاده تأکید کرد: در هر سازوکاری که برای دریافت کمکهای مردمی در آموزش و پرورش تعریف میشود، اصل بر داوطلبانه بودن کمکهاست و دریافت این کمکها به هیچ عنوان نباید به ثبتنام دانشآموزان، ارائه خدمات آموزشی یا بهرهمندی از امکانات مدرسه مشروط شود.
وی افزود: با مواردی که در آن ثبتنام یا ارائه خدمات مدارس به پرداخت کمکهای مردمی مشروط شود، برخورد جدی خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: هدف از تعریف این سازوکار، مشروعیت دادن به دریافت هزینه هنگام ثبتنام نیست، بلکه باید نحوه دریافت کمکهای داوطلبانه و چگونگی هزینهکرد آن با نظارت انجمن اولیا و مربیان مشخص شود تا ابهامات موجود برطرف و نارضایتیها کاهش یابد.
جلسات شورای آموزش و پرورش مسئلهمحور برگزار شود
محمدزاده همچنین پیشنهاد کرد جلسات شورای آموزش و پرورش به صورت مسئلهمحور برگزار شود و اظهار کرد: بهتر است هر جلسه شورا با تمرکز بر یک مسئله اصلی و با هدف یافتن سازوکار مشخص برای حل آن برگزار شود تا تصمیمات شورا به نتایج عملی منجر شود.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت شورای آموزش و پرورش نباید صرفاً به مسائل اجرایی و روبنایی محدود شود، گفت: مسائل محتوایی و اجتماعی نظام آموزشی از جمله افت تحصیلی و مسائل اجتماعی دانشآموزان باید در نیمه دوم سال با جدیت بیشتری در دستور کار شورا قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی افزود: بخشی از مسائل اجرایی آموزش و پرورش با هماهنگی دستگاههای مختلف قابل حل است، اما شورا باید در کنار این موضوعات، به مسائل اساسی و اثرگذار بر کیفیت نظام آموزشی نیز توجه کرده و برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه کند.
محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تأمین و ساماندهی نیروی انسانی مدارس تأکید کرد و گفت: باید با برنامهریزی و پیشبینی تمهیدات لازم، اطمینان حاصل شود که هیچ مدرسهای سال تحصیلی جدید را بدون معلم آغاز نکند.
وی همچنین ساماندهی نیروی انسانی، تعیین تکلیف سرویس مدارس و پیشبینی تمهیدات لازم برای کاهش بار ترافیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی را ضروری دانست.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: فرمانداران، شهرداران، دهیاران و سایر دستگاههای مسئول باید هماهنگیهای لازم را برای آغاز منظم، ایمن و بانشاط سال تحصیلی انجام دهند.
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