به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالهی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری هریس با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و گردشگری این شهرستان گفت: متاسفانه تاکنون از ظرفیت‌های بالای گردشگری شهرستان به‌ خوبی استفاده نشده است.

فرماندار هریس همچنین با اشاره به اینکه مسیر هریس–مشگین‌شهر کوتاه‌ترین مسیر مواصلاتی بین استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل است تکمیل و توسعه این مسیر را از راهکارهای مهم برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی شهرستان دانست.

عبدالهی با اشاره به احداث راهدارخانه شیرلان در مسیر هریس - مشگین ‌شهر بر ضرورت بهسازی و توسعه این محور تاکید کرد و افزود: تکمیل این مسیر می‌تواند نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری و شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان هریس داشته باشد.