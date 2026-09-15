به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالهی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری هریس با اشاره به ظرفیتهای آموزشی و گردشگری این شهرستان گفت: متاسفانه تاکنون از ظرفیتهای بالای گردشگری شهرستان به خوبی استفاده نشده است.
فرماندار هریس همچنین با اشاره به اینکه مسیر هریس–مشگینشهر کوتاهترین مسیر مواصلاتی بین استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل است تکمیل و توسعه این مسیر را از راهکارهای مهم برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی شهرستان دانست.
عبدالهی با اشاره به احداث راهدارخانه شیرلان در مسیر هریس - مشگین شهر بر ضرورت بهسازی و توسعه این محور تاکید کرد و افزود: تکمیل این مسیر میتواند نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری و شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی شهرستان هریس داشته باشد.
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