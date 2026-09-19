به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمادگی آموزش و پرورش استان برای آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی، فصل دانایی، تلاش، امید و ساختن آینده ایران اسلامی است و بازگشایی مدارس را نباید صرفاً به معنای باز شدن درهای مدارس دانست، بلکه این رویداد آغاز مسیر شکلگیری آینده کشور است.
وی با اشاره به نقش معلمان و فرهنگیان در تربیت نسل آینده افزود: جامعه فرهنگی مسئولیت سنگینی برای تربیت نسلی آگاه، متعهد، متخصص و مؤمن بر عهده دارد و آموزش و پرورش آذربایجانشرقی نیز از فروردینماه سال ۱۴۰۵ برنامهریزی برای فراهم کردن مقدمات بازگشایی مدارس را آغاز کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی ادامه داد: ۴۰ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش استان برای آغاز سال تحصیلی بسیج شدهاند و فرآیند ثبتنام دانشآموزان، توزیع کتب درسی و سازماندهی نیروی انسانی انجام شده است.
صادقی با تأکید بر ضرورت حضور معلم در تمامی کلاسهای درس گفت: تلاش شده است در اول مهر حتی یک کلاس بدون معلم وجود نداشته باشد و تمامی کلاسها با حضور معلمان فعالیت خود را آغاز کنند. نقل و انتقالات نیروی انسانی نیز در طول تابستان انجام شده است.
وی در ادامه از آمادهسازی و ساماندهی حداقل سه هزار کلاس درس خبر داد و گفت: این اقدامات در قالب طرح شهید عجمیان و با مشارکت گروههای جهادی، ادارهکل نوسازی مدارس، مدیران مدارس و نواحی و مناطق آموزش و پرورش انجام شده است.
صادقی همچنین با اشاره به تجهیز مدارس استان اظهار کرد: صدها میلیارد تومان برای تهیه و تحویل تجهیزات کلاسی اختصاص یافته و بیش از ۲۷ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در اختیار مدارس قرار گرفته است.
وی افزود: بیش از سه هزار مدرسه استان به تجهیزات و امکانات ورزشی مجهز شده و بیش از هشت میلیارد تومان تجهیزات و امکانات بهداشتی نیز به مدارس تحویل شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی با اشاره به برنامه استانداردسازی سیستمهای گرمایشی مدارس گفت: با همکاری شرکت گاز، بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس هزینه خواهد شد.
صادقی همچنین از مشارکت گسترده خیرین در حوزه مدرسهسازی خبر داد و گفت: خیرین استان طی یک سال گذشته بیش از سه هزار میلیارد تومان در امر مدرسهسازی مشارکت کردهاند.
وی با اشاره به نهضت مدرسهسازی در استان اظهار کرد: در این چارچوب ۲۹۱ پروژه شامل یک هزار و ۴۰۰ کلاس درس آغاز شده که بیش از ۸۰ درصد آنها به پایان رسیده و سایر پروژهها نیز تا پایان سال تکمیل خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی همچنین از اجرای طرح احداث و تکمیل ۷۸ نمازخانه در مدارس استان خبر داد.
صادقی در پایان با تأکید بر حضوری بودن فعالیت مدارس گفت: تمامی مدارس آذربایجانشرقی در اول مهر به روی دانشآموزان گشوده میشوند و دانشآموزان به صورت حضوری در کلاسهای درس حضور خواهند یافت.
نظر شما