واگذاری مدیریت ۳ هزار هکتار از مراتع آذربایجان شرقی به جوامع محلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضی الهیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: احاله مدیریت بخشی از طرح‌های مرتعداری استان به بهره‌برداران واجد شرایط با هدف تقویت مشارکت مردم در حفاظت، احیا و مدیریت پایدار مراتع انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا، مدیریت طرح‌های مرتعداری مراتع داش‌آلتی، ملاقیه‌سی، آغداق سهند و نبی‌یوردی در شهرستان‌های میانه و هشترود به بهره‌برداران واجد شرایط احاله شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: این طرح‌ها در مجموع سه هزار و ۴۳ هکتار از عرصه‌های مرتعی استان را شامل می‌شود و ساماندهی بهره‌برداری از مراتع، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و تقویت اقدامات احیایی از مهم‌ترین اهداف اجرای آنهاست.

مشارکت مردم در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی

الهیان با تأکید بر نقش بهره‌برداران محلی در حفاظت از مراتع اظهار کرد: واگذاری مدیریت عرصه‌ها به افراد و بهره‌برداران دارای صلاحیت، زمینه حضور مؤثر مردم در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: افزایش احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به عرصه‌های منابع طبیعی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی می‌تواند به حفاظت بهتر از مراتع و جلوگیری از تخریب این عرصه‌ها کمک کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح‌های مرتعداری باید بر مبنای اصول علمی و مشارکتی اجرا شوند، افزود: مدیریت صحیح مراتع علاوه بر حفظ تعادل اکولوژیکی، امکان بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های اقتصادی این عرصه‌ها و کمک به ارتقای معیشت بهره‌برداران را فراهم می‌کند.

نظارت بر اجرای طرح‌های مرتعداری

الهیان بر ضرورت همکاری مستمر بهره‌برداران، تشکل‌های منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: اجرای موفق طرح‌های مرتعداری نیازمند همراهی همه ذی‌نفعان و رعایت ضوابط و برنامه‌های تعیین‌شده در این طرح‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در کنار احاله مدیریت مراتع، بر آموزش، نظارت و حمایت از بهره‌برداران تأکید دارد تا اهداف حفاظت، احیا و مدیریت پایدار منابع طبیعی محقق شود.