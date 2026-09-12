مرند؛ حلقه طلایی تبدیل تولیدات کشاورزی به ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الهیاری عصر شنبه با اشاره به ظرفیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی این شهرستان گفت: شهرستان ویژه مرند با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش کشاورزی، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی برداشته است؛ صنایعی که حلقه ارتباط میان مزرعه و بازار به شمار می‌روند و در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ماندگاری تولیدات، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال پایدار نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی در تشریح ظرفیت‌های باغی این شهرستان گفت: در مورد وضعیت باغات شهرستان مرند باید بگویم که ما یکی از قطب‌های مهم باغی استان آذربایجان شرقی هستیم. بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغ داریم که از این میزان حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ هکتار بارور است و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول از آن‌ها برداشت می‌شود.

الهیاری افزود: در برخی محصولات نیز جایگاه بسیار خوبی در استان داریم؛ به‌عنوان نمونه در تولید زردآلو با تولید سالانه بیش از ۳۵ هزار تن، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده‌ایم. همچنین تولیدات قابل توجهی در سایر محصولات داریم؛ از جمله ۵۸ هزار تن سیب، ۲ هزار و ۵۰۰ تن گردو، هزار تن بادام و ۲ هزار تن آلبالو.

الهیاری با بیان اینکه با توجه به این حجم تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود، تصریح کرد: خوشبختانه سرمایه‌گذاری ارزشمندی در این بخش انجام شده است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به ظرفیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی این شهرستان گفت: شهرستان ویژه مرند با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش کشاورزی، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی برداشته است؛ صنایعی که حلقه ارتباط میان مزرعه و بازار به شمار می‌روند و در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ماندگاری تولیدات، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال پایدار نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی افزود: در حال حاضر، ۲۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی دارای پروانه بهره‌برداری در شهرستان ویژه مرند وجود دارد که از این تعداد، ۱۴ واحد فعال و ۹ واحد غیرفعال است. همچنین ۴۹ واحد نیز جواز تأسیس دریافت کرده‌اند که بهره‌برداری تدریجی از آن‌ها می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد شهرستان را فراهم کند.

الهیاری تنوع فعالیت واحدهای صنایع تبدیلی را یکی از نقاط قوت این شهرستان دانست و اظهار کرد: در شهرستان ویژه مرند چهار واحد تولید خوراک دام، چهار واحد سردخانه، پنج واحد تولید لواشک، چهار واحد بسته‌بندی محصولات، سه کشتارگاه طیور، یک کارخانه آرد، دو واحد تولید آب‌میوه، یک واحد فرآوری پودر قهوه و یک واحد تولید و بسته‌بندی بهبود دهنده‌ها و 2 واحد تولید رب گوجه فرنگی وجود دارد. همچنین یک کارگاه تولید سمنو و یک کارگاه فرآوری تخمه آفتابگردان نیز بخشی از زنجیره صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان را تشکیل می‌دهند و این تعداد کارگاه باعث اشتغال 1768 نفر شده است

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند ادامه داد: براساس آمار موجود، ظرفیت سالانه کارگاه‌های در حال فعالیت شهرستان به ۱۴۱ هزار و ۲۰۰ تن می‌رسد و ظرفیت جذب مواد خام این بخش نیز ۲۷۰ هزار و ۶۳۷ و سه دهم تن است. این ظرفیت قابل توجه نشان می‌دهد که صنایع تبدیلی می‌توانند ضمن ایجاد بازاری مطمئن‌تر برای محصولات کشاورزان، از خام‌فروشی جلوگیری کرده و سهم بیشتری از ارزش اقتصادی تولیدات را در داخل شهرستان حفظ کنند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی فقط به معنای افزایش تعداد واحدهای تولیدی نیست؛ بلکه این بخش می‌تواند مسیر تولید تا مصرف را کوتاه‌تر کند، هزینه‌های نگهداری و حمل‌ونقل را کاهش دهد و امکان عرضه محصولات کشاورزی مرند را در قالب محصولاتی باکیفیت، ماندگار و دارای ارزش افزوده بیشتر فراهم سازد. وجود سردخانه‌ها، واحدهای بسته‌بندی، صنایع فرآوری میوه، واحدهای تولید خوراک دام، کشتارگاه‌های طیور و سایر واحدهای تخصصی، ظرفیت مهمی برای تکمیل زنجیره تولیدات کشاورزی شهرستان به وجود آورده است.

الهیاری با تشریح رویکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری هدفمند، تکمیل طرح‌های دارای جواز تأسیس، ارتقای ظرفیت واحدهای فعال و فراهم‌کردن زمینه بازگشت واحدهای غیرفعال به چرخه تولید، از اولویت‌های ماست. فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و رفع موانع واحدهای تولیدی می‌تواند به افزایش اشتغال، رونق سرمایه‌گذاری و پایداری تولید در بخش کشاورزی شهرستان کمک کند.

وی تأکید کرد: شهرستان ویژه مرند از توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه تولید محصولات کشاورزی و صنایع وابسته برخوردار است و هدف ما این است که محصولات تولیدشده در این شهرستان با کمترین میزان ضایعات و بیشترین ارزش افزوده وارد بازار شوند. صنایع تبدیلی و تکمیلی، مسیر حرکت کشاورزی از تولید سنتی به اقتصادی پویا، بازارمحور و رقابت‌پذیر است و با استفاده صحیح از این ظرفیت می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای تولیدکنندگان، بهره‌برداران و جوانان شهرستان رقم زد.

وی در ادامه این گزارش با اشاره به یکی از واحدهای شاخص صنایع تبدیلی شهرستان افزود: شرکت ترشی‌کام مرند در سال ۱۳۸۲ در شهرک صنعتی شهرستان مرند در زمینی به مساحت ۱۸ هزار متر مربع و با زیربنایی بالغ بر ۱۲ هزار متر مربع احداث شده است. این مجموعه از حیث تجهیزات، یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین واحدهای تولید شیره خرما، خمیر خرما، لواشک و ترشک در منطقه به شمار می‌رود؛ زیرساخت و تجهیزاتی که موفقیت چشمگیری را در صادرات محصولات این واحد به کشورهای اروپایی، آسیایی، کشورهای حوزه خاورمیانه و روسیه به همراه داشته است.

وی افزود: این کارخانه بزرگ در سال جاری توانسته است کارنامه تولیدی درخشانی را به ثبت برساند؛ به‌طوری‌که ۲۱۰ تن لواشک، ۱۴۰ تن شیره خرما، ۵۵ تن رب انار، ۶۰ تن خمیر خرما، ۱۹۰ تن میوه فرآوری‌شده، ۱۴۵ تن انواع پوره میوه و ۱۰۰ تن مخلوط میوه فرآوری‌شده در این واحد تولید شده است. همچنین شرکت ترشی‌کام مرند برای تأمین نیاز خطوط تولید خود، اقدام به جذب و خرید گسترده مواد اولیه از کشاورزان و باغداران کرده که شامل ۴۰ تن آلبالو، ۲۰ تن زغال‌اخته، ۵۰۰ تن سیب و هویج، ۴۰ کیلوگرم گل محمدی و ۴۰۰ تن انجیر و خرما بوده است و در حال حاضر، این مجموعه صنعتی توانسته است زمینه اشتغال مستقیم را برای ۳۰۵ نفر از نیروهای متخصص و جویندگان کار منطقه فراهم کند و نقش مؤثری در رونق تولید و اشتغال شهرستان ویژه مرند ایفا کند.