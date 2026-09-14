به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری صومعه صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح وضعیت تولید بادام در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: توسعه ارقام دیرگل، مقاوم به سرما و سازگار با شرایط اقلیمی، از مهم‌ترین راهبردهای افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک تولید این محصول در استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی بادام افزود: توسعه محصولات باغی، به‌ویژه میوه‌های خشک، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت صادرات غیرنفتی باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: بادام به دلیل ارزش غذایی و اقتصادی، قابلیت نگهداری طولانی‌مدت و امکان فرآوری و استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع تبدیلی، محصولات آجیلی، شیرینی و کیک، از محصولات دارای ظرفیت اقتصادی قابل توجه است.

۹ هزار هکتار از باغات استان زیر کشت بادام

نادری صومعه با بیان اینکه آذربایجان شرقی از مناطق دارای سابقه طولانی در تولید بادام کشور است، گفت: شرایط اقلیمی، ارتفاع مناسب از سطح دریا و ظرفیت‌های خاکی استان، زمینه مناسبی برای توسعه این محصول فراهم کرده است.

وی افزود: بادام از درختان نسبتاً مقاوم به خشکی و گرما در مناطق معتدل محسوب می‌شود و با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه اصولی آن می‌تواند در سازگاری بخش باغبانی با کم‌آبی و افزایش بهره‌وری منابع آب مؤثر باشد.

وی سطح زیرکشت بادام در آذربایجان شرقی را حدود ۹ هزار و ۴۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود هشت هزار و ۸۶۰ هکتار باغ بارور و ۱۸۰ هکتار باغ غیر بارور است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ هزار تن بادام در استان تولید شد و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ هزار تن برسد.

آذربایجان شرقی پنجمین تولیدکننده بادام کشور

نادری با اشاره به جایگاه استان در تولید بادام کشور اظهار کرد: براساس آخرین آمارنامه رسمی کشاورزی کشور مربوط به سال ۱۴۰۲، آذربایجان شرقی از نظر سطح زیرکشت بادام رتبه ششم و از نظر تولید رتبه پنجم کشور را دارد.

وی شهرستان شبستر را قطب تولید بادام استان عنوان کرد و گفت: حدود ۲ هزار هکتار از باغات بادام استان در شبستر قرار دارد و پس از آن عجب‌شیر با حدود یک هزار و ۸۰۰ هکتار و اسکو با حدود یک هزار و ۴۰۰ هکتار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

خسارت ۸۰ درصدی سرما در برخی باغات بادام

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید بادام را نوسان عملکرد و تولید نامنظم در برخی سال‌ها دانست و گفت: زودگل‌دهی برخی ژنوتیپ‌های بومی و همزمانی گل‌دهی با سرمای دیررس بهاره، کاهش فعالیت حشرات گرده‌افشان، خودناسازگاری برخی ارقام و کمبود دانش فنی باغداران از عوامل کاهش عملکرد این محصول است.

نادری افزود: در برخی سال‌ها میزان خسارت ناشی از این عوامل در باغات بادام استان به ۴۰ تا ۸۰ درصد رسیده است و همین امر ضرورت انتخاب ارقام مناسب، مدیریت اصولی باغات و توسعه ژنوتیپ‌های دیرگل و متحمل به سرمای بهاره را افزایش داده است.

وی با اشاره به عملکرد متوسط باغات بادام استان در سال گذشته گفت: عملکرد متوسط باغات در سال ۱۴۰۴ حدود یک تن در هکتار بود، اما باغات شاخص و مدیریت‌شده ظرفیت دستیابی به عملکرد هفت تا هشت تن در هکتار را نیز دارند.

نادری صومعه تأکید کرد: این اختلاف عملکرد نشان می‌دهد با اصلاح مدیریت باغ، تغذیه مناسب، انتخاب رقم و رعایت اصول فنی می‌توان بهره‌وری باغات بادام استان را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

شناسایی ژنوتیپ‌های سازگار با اقلیم استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از اجرای طرح ملی پایداری ۶۰ ژنوتیپ بادام در باغ ۱۴۴ هکتاری دریان شهرستان شبستر خبر داد و گفت: این طرح با همکاری محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و کارشناسان مدیریت امور باغبانی در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح ژنوتیپ‌های امیدبخش و سازگار با شرایط اقلیمی استان با تمرکز بر دو شاخص عملکرد بالا و دیرگل‌دهی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا ارقام مناسب برای توسعه باغات شناسایی و ریسک خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره کاهش یابد.

نادری انتخاب رقم مناسب را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت در احداث و توسعه باغات بادام دانست و گفت: زمان گل‌دهی، مقاومت در برابر سرمای دیررس بهاره، خودگشنی، مقاومت در برابر بیماری‌ها، سهولت برداشت، مقاومت در برابر آسیب پرندگان و عملکرد بالا از جمله شاخص‌های مهم در انتخاب ارقام هستند.

رقم تونو در توسعه باغات بادام مورد توجه است

وی با اشاره به استفاده روزافزون از رقم تونو در طرح‌های حذف و جایگزینی باغات استان خاطرنشان کرد: این رقم به دلیل خودگشن بودن، دیرگل‌دهی، مغز پر، برداشت آسان، کاهش آسیب پرندگان و مقاومت مناسب در برابر بیماری‌های قارچی، از ارقام مورد توصیه در طرح‌های توسعه‌ای و اصلاح باغات استان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان گفت: توسعه علمی و هدفمند باغات بادام با توجه به مقاومت این محصول به خشکی، ارزش اقتصادی و صادراتی و قابلیت فرآوری، می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران، بهره‌وری منابع آب و خاک، ایجاد ارزش افزوده و تقویت صادرات بخش کشاورزی استان کمک کند.