به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نشست مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اظهار کرد: باید از هویت ملی خود در برابر ظالمان دفاع کنیم . هویتی که ریشه هزاران ساله دارد و در این کشور در این منطقه ریشه دارد.



وی‌افزود : ما ایرانیان به هویت ملی خود افتخار می‌کنیم و علی رغم اینکه ترامپ می‌خواست این تمدن و ایران را نابود کند خوشبختانه با چند عامل مهم این موضوع به شکست منتهی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: همه این دفاعی که ما انجام دادیم موفقیتی که داشتیم ، ناشی از سه مقوله مهم بود. یکی دکترین درست مقام معظم رهبری در عرصه نظامی بود که با حمایت از صنایع دفاعی روز، با پنجه در پنجه انداختن، وارد میدان شد؛ در حالی که هیچ‌کس تصور نمی‌کرد ایران بتواند در مقابل این زرادخانه مهم دنیا چنین ایستادگی کند.

قائم‌پناه ادامه داد: چند سال پیش را به یاد می‌آورید؛ می‌گفتند ناو آمریکا در حال آمدن است، ناو آمریکا وارد اقیانوس هند و خلیج فارس می شد و بسیاری شاید واهمه داشتند که چه تعداد هواپیما در آن وجود دارد، ۱۵۰ فروند جت و نابرابری‌های دیگر در تجهیزات نظامی که آنها داشتند ولی دیدم که همه اینها در مقابل آن دکترین نظامی نقش بر آب شد و دیگر ما ترسی از جنگیدن با ابرقدرتی به نام آمریکا یا ابرقدرت اتمی به نام اسرائیل نداریم.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: این موضوع مدیون آن دکترین نظامی رهبری و قدرت علمی نظامیان ماست که درست در لبه دانش، توانستند بالاترین سلاح‌های روز دنیا را بدون وابستگی به خارج بسازند و تاکتیک‌های نظامی و جنگ الکترونیکی را در دنیا برای اولین بار ، تجربه کردیم و پیروز میدان شدیم.

وی افزود: این به نظر من دستاورد بزرگی است و جا دارد از همه رزمندگان، مهندسان و همه عزیزانی که پای لانچرها نشستند، پهپادها را به حرکت درآوردند و موشک‌ها را به هدف زدند، قدردانی شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ایستادگی مردم در میدان، گفت: در بدنه مقاومت و پایداری مردم، ایستادیم و پایداری کردیم، با همه سختی‌هایی که وجود دارد. همین‌جا باید به این مردم عزیز تبریک گفت که پای وطن، پای هویت، پای ایران و پای تمدن ایرانی خود ایستادند و قد خم نکردند.

قائم‌پناه عنوان کرد: در نهایت مدیون همه حاکمیتی هستیم که تحت رهبری شهید، رهبری فعلی، دولت، شورای عالی امنیت ملی، قوه مقننه و قوه قضاییه فعال بودند. ما در نقطه‌ای از تاریخ قرار گرفته‌ایم که دنیا از این همه مقاومت، ایستادگی و پایداری حیرت می‌کند و جا دارد بر خودمان ببالیم که ایرانی هستیم.

قائم‌پناه با اشاره به جنگ میان فنلاند و شوروی در گذشته، اظهار کرد: فنلاندی ها ۵ درصد مردان خود را توسط اتحاد جماهیر شوروی از دست دادند.همچنین ۶۰۰ هزار کودک بی‌سرپرست شدند اما ایستادند.

جنگ خوب نیست، هیچ جنگی خوب نیست، هیچ خونریزی خوب نیست. ما جنگ‌طلب نیستیم؛ ما در موضع دفاع قرار داریم. ما هیچ‌وقت به آمریکا حمله نکردیم، آنها حمله کردند و ما در موضع دفاع هستیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: من بارها گفتم ایران دفاع را خوب بلد است؛ در جنگ هشت‌ساله که ساخته شد، الان هم می‌دانیم که داریم دفاع می‌کنیم؛ از سرزمین‌مان، از هویت‌مان، از ایران‌مان، از تاریخ، از ادبیات‌مان و از رهبران‌مان دفاع می‌کنیم.

قائم‌پناه اظهار کرد: قطعاً جنگ چیز خوبی نیست، ولی می‌تواند منشأ تحول باشد؛ همان‌طور که فنلاند، ژاپن و آلمان بعد از جنگ توانستند با ایستادگی، مقاومت و صبوری، کشورهای خود را رشد دهند. ما در ایران با همه سختی‌هایی که داشته‌ایم، پتانسیل بسیار خوبی داریم. اگر به ۶۰ سال پیش بازگردیم، می‌بینیم همه دنیا پیشرفت کرده است، اما پیشرفت‌های ما نیز با وجود همه این شرایط، بسیار چشمگیر بوده است.

وی افزود: باید با این نگاه مدیریت کنیم و تاب‌آوری را بالا ببریم. با همه سختی‌ها و تحریم‌هایی که برادرمان توضیح داد، باید پای ایران بایستیم و تا آخرین نفس ایستادگی کنیم تا ایران ما باقی بماند؛ چراکه هزاران سال مانده است و ان‌شاءالله ماندگار خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ، گفت: موضوع مناطق آزاد که شما مطرح می‌کنید، ماده ۶۵ که دوستان به آن اشاره کردند، ماده بسیار مهمی است. این ماده مقدمه‌ای دارد و می‌گوید به منظور دستیابی به آن چشم‌اندازی که برای پیشرفت ایران توصیه شده، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار در اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ماده ۶۵ بر این مبنا شکل گرفته که الگویی برای توسعه باشد و با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشد و در اقتصاد ملی اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: بالاخره مناطق آزاد باید اثرگذار باشند. قانون می‌گوید مدیران عامل مناطق آزاد بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولت مستقر در این مناطق، به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی، در اختیار منطقه آزاد است. همچنین اختیاراتی که قانون و مقام معظم رهبری استثنا کرده‌اند، جداست و اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شورای شهر و بستان در مناطق آزاد نیز بر عهده مناطق آزاد است.

قائم‌پناه عنوان کرد: کالاهای تولیدی یا کالاهایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پردازش می‌شوند، هنگام ورود به سایر نقاط و نسبت به مجموعه ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی که در آنجا به کار می‌رود، مانند کالای تولید داخلی محسوب می‌شوند. من دیگر مواد متعدد قانون را نمی‌خوانم؛ موضوع بسیار واضح و روشن است.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با طرح این پرسش که چه قانونی اختیار قانونی را نقض کرده است، بیان کرد : این بحث‌ها ناظر بر اختیار قانونی است. اختیار قانونی کامل وجود دارد و شما از اختیار خود استفاده نمی‌کنید. پیشنهاد می‌کنم از اختیار خود استفاده کنید. من اختیاری دارم و قرار نیست از اختیار خود استفاده نکنم. ممکن است شرایط بالا و پایین شود، اما نیازمند تعامل هستیم تا از اختیارات قانونی استفاده کنیم؛ همانند همه وزرا، نمایندگان مجلس و استانداری که از اختیار خود استفاده می‌کنند.

وی افزود: یک مدیر حق دارد کارشناسی را که خوب کار می‌کند تشویق کند. اگر مدیری از اختیار خود استفاده نکند و مدیر، نیروی خود را تشویق نکند، به نظر من این بخش مدیریتی است. از سویی یکی از نکاتی که به نظر من باید مورد توجه قرار گیرد، جایگاه مناسب مناطق آزاد در توسعه کشور و به‌ویژه توسعه اقتصادی کشور است. اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری، افزایش توان تولید و گسترش بازارهای صادراتی نیاز دارد و مناطق آزاد باید سهم روشن و مؤثری در پاسخ به این نیاز ملی داشته باشند.

وی ادامه داد: اختیارات و مزیت‌هایی که در قانونی که به آن اشاره کردم برای این مناطق از قبل پیش‌بینی شده، با هدف ایجاد فرصت برای اقتصاد ایران است. این شاکله قانونی نشان می‌دهد قضاوت درباره موفقیت مناطق آزاد نیز باید بر همین مبنا باشد؛ یعنی چه ظرفیتی به تولید کشور اضافه شده، چه بازاری به دست آمده و چه اشتغال پایداری شکل گرفته است.

قائم‌پناه اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی برای ما فرصت ماندگاری نیست. این موقعیت زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که با تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، خدمات قابل اتکا و اعتماد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همراه باشد. اگر این موارد وجود نداشته باشد، عملاً نمی‌توان با نظام دولتی منطقه را اداره کرد.

وی افزود: نگاه دولت باید در چارچوب تقویت اقتصاد ملی باشد. همه ما، از جمله دبیر، وزرا و به‌خصوص وزیر اقتصاد، باید تلاش کنیم اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنیم. با شعار نمی‌توان به نتیجه رسید؛ باید منطقی وجود داشته باشد تا وزرای دیگر و کسانی که در مدیریت کشور هستند، به این باور برسند.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: در ماده ۶۵ نیز مدیریت یکپارچه دقیقاً از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده و باید مدیریت یکپارچه باشد. اینکه چرا مدیریت یکپارچه نیست و چه مداخلاتی صورت گرفته و چه کسانی باید مدیریت داشته باشند، بحثی است که باید به آن پرداخته شود.

قائم‌پناه عنوان کرد: موضوع بعدی، حفظ اعتماد سرمایه‌گذار و اعتبار تعهدات دولت است. سرمایه‌گذاری که وارد منطقه می‌شود، باید افق چندساله داشته باشد. تغییر ناگهانی مقررات، چه مقررات داخل منطقه آزاد و چه مقررات ملی، تفسیرهای متعارض و بی‌اعتنایی به تعهدات قانونی، معمولاً ارتباط سرمایه‌گذار را فرسوده می‌کند، موجب نگرانی او می‌شود و در نهایت ممکن است سرمایه‌گذار منطقه را ترک کند.

وی ادامه داد: دولت، یعنی ما و شما و همه دولت، باید در تصمیم‌های خود قابل پیش‌بینی باشیم و حقوق قانونی سرمایه‌گذاران را با تغییر مدیران و رویه‌ها مخدوش نکنیم. نمی‌خواهم مثال بیاورم، اما در یک مورد، یک سرمایه‌گذار میلیاردها تومان و صدها میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و در جریان واگذاری زمین با تغییر مدیریت، حداقل نتوانسته‌ایم مشکل او را حل کنیم. کاری به این ندارم که این موضوع چند ماه موجب خوابیدن صنعت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر پیشگامی مناطق آزاد در اصلاح شیوه اداره اقتصادی تأکید کرد و گفت: مناطق آزاد باید در اصلاحات اقتصادی سنجیده و در چارچوب اختیارات قانونی پیشگام باشند.



قائم‌پناه افزود: فناوری و هوش مصنوعی نیز باید در همین مسیر مورد توجه قرار گیرد. می‌توان مناطق آزاد را به نمونه‌هایی از مدیریت دیجیتال تبدیل کرد؛ به‌گونه‌ای که فرآیندهای اداری و خدماتی در آنها تا حد امکان دیجیتالی شود.



وی اظهار کرد: کسی مانع مناطق آزاد برای استفاده از هوش مصنوعی در اداره امور نیست و باید از این ظرفیت برای افزایش کارآمدی و کاهش بروکراسی استفاده کرد.



قائم‌پناه یکی دیگر از مؤلفه‌های موفقیت مناطق آزاد را برخورداری مردم محلی از مزایای توسعه دانست و گفت: باید عدالت در برخورداری از فرصت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: حفظ محیط زیست نیز یکی از بخش‌های مهم موفقیت مناطق آزاد است. توسعه نباید فشار بیش از حدی بر منابع طبیعی وارد کند و توجه به محیط زیست می‌تواند به افزایش جذابیت مناطق و همراهی مردم کمک کند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: همراهی مردم و اعتماد عمومی، زمینه جلب مشارکت بیشتر را فراهم می‌کند و در نهایت پشتیبانی دولت و پاسخگویی مدیران باید بر اساس نتایج عملکرد آنها باشد.



قائم‌پناه با اشاره به مشکلات میان مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت باید موانعی را که بر اثر تعارض و ناهماهنگی دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، برطرف کند.



وی پیشنهاد کرد: در یکی دو هفته آینده کارگروه‌هایی برای بررسی مشکلات مناطق آزاد تشکیل شود و مدیران مناطق آزاد با وزیر اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط بنشینند و مشکلات را به‌صورت کارشناسی بررسی کنند.



وی افزود: برای نمونه، درباره مشکلات مالیاتی باید کارشناسان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد در یک میز مشترک بنشینند، موارد قانونی را بررسی و برای هر مشکل یک یا چند راه‌حل مشخص پیدا کنند.



قائم‌پناه تصریح کرد: قرار نیست همه مشکلات با دستور رئیس‌جمهور حل شود. به تعبیر رئیس‌جمهور، باید با بخش‌های مختلف گفت‌وگو کرد. اگر قانون وجود دارد، باید بررسی شود که چرا اجرا نشده است و راهکار اجرایی برای آن پیدا شود.



وی ادامه داد: در موضوع تأمین اجتماعی نیز باید با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو شود. یکی از مشکلات کشور این است که می‌خواهیم همه مسائل را با دستور و بخشنامه حل کنیم، در حالی که بسیاری از مشکلات نیازمند گفت‌وگو و رسیدن به راه‌حل برد ـ برد است.



سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت تعامل مناطق آزاد با استانداران گفت: استاندار، بالاترین مقام سیاسی و اجرایی استان است و مناطق آزاد نمی‌توانند خود را از ساختار استان جدا کنند.



قائم‌پناه اظهار کرد: اینکه مدیر منطقه آزاد تصور کند باید مستقیماً با رئیس‌جمهور ارتباط داشته باشد، درست نیست. سلسله‌مراتب اداری باید رعایت شود و چارچوب مشخصی برای تعامل مناطق آزاد با استانداران وجود داشته باشد.



وی افزود: منطقه آزاد در یک استان قرار دارد و استاندار مسئول کل استان است. بنابراین مدیر منطقه آزاد باید با استاندار تعامل، گفت‌وگو و هماهنگی داشته باشد، گزارش ارائه کند و از استاندار نیز برای حل مشکلات راهکار بخواهد.



قائم‌پناه بیان کرد: مناطق آزاد نباید خود را ایزوله کنند. باید درباره اختیارات، همکاری‌ها و نحوه تعامل با استانداری‌ها گفت‌وگو و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.



وی همچنین خواستار تعامل بیشتر مناطق آزاد با بانک مرکزی و وزارت امور خارجه شد و گفت: در حوزه بانکی و دیپلماسی اقتصادی نیز باید چند کار اجرایی مشخص تعریف شود و به جای سخنرانی، مشکلات شناسایی و برای آنها راه‌حل پیدا شود.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: کشور با محدودیت منابع مواجه است و در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد. بنابراین باید از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.



وی با اشاره به نقش مناطق آزاد در این شرایط گفت: مسائل نرم‌افزاری، اداری و مرتبط با بنادر نیز قابل حل‌وفصل است و هرجا مشکلی وجود دارد باید کارگروه تخصصی تشکیل شود و با وزیر یا دستگاه مربوطه برای حل آن گفت‌وگو و پیگیری صورت گیرد.



قائم‌پناه در پایان با قدردانی از مدیران و فعالان مناطق آزاد اظهار کرد: امیدوارم با همکاری و همدلی، مشکلات موجود برطرف شود و مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه کشور، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و گسترش تجارت خارجی ایفا کنند.