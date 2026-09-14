کشف ۱۳۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لنگری از اجرای گسترده برنامه‌های شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز، هوشمندسازی شبکه و مدیریت مصرف برق خبر داد و اظهار کرد: در چارچوب این طرح، تاکنون بیش از ۴۱۰ گیگاوات‌ساعت انرژی صرفه‌جویی و توان مصرفی به میزان ۴۴ مگاوات کاهش یافته است.

مجری کل طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی این طرح، صیانت از شبکه برق و مقابله جدی با انشعابات و مصارف غیرمجاز است که در همین راستا، اقدامات گسترده‌ای در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: در اجرای طرح مهتاب، یک‌هزار و ۳۰۰ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و همچنین ۲ هزار و ۱۱۹ مشترک دارای برق غیرمجاز به انشعاب دائم یا موقت تبدیل شده‌اند. همچنین ۸ مورد شمارشگر موقت برق نصب و ۲۸ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ۱۳۵ دستگاه شناسایی و جمع‌آوری شده است.

لنگری ادامه داد: در بخش مقابله با تجهیزات و تأسیسات غیرمجاز نیز یک دستگاه ترانس فشار متوسط غیرمجاز و ۱۰.۱۶ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شده و این روند با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان و کاهش فشار بر شبکه با جدیت ادامه دارد.

مجری کل طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بار و کنترل مصرف گفت: در این طرح، توان مصرفی به میزان ۴۴ مگاوات کاهش یافته و در مجموع ۴۱۰ گیگاوات‌ساعت انرژی صرفه‌جویی شده است. همچنین میزان مصرف انرژی در بخش مورد اشاره در اینفوگرافیک، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۴.۷۱ درصد کاهش داشته است.

وی هوشمندسازی کنتورها را از دیگر ارکان طرح مهتاب عنوان کرد و گفت: تاکنون ۵۵ هزار و ۶۰۸ مشترک تحت تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری قرار گرفته‌اند، ۱۶ هزار و ۹۴۶ دستگاه کنتور معیوب تعویض شده و برای ۴۴۳ کنتور دستکاری‌شده، کنتور هوشمند نصب شده است. همچنین ۲ هزار و ۸۱ دستگاه کنتور هوشمند در مناطق آلوده نصب شده است.

لنگری افزود: در راستای شناسایی تخلفات نیز ۷۴۲ مورد دستکاری کنتور شناسایی و رفع شده و علاوه بر آن، ۱۳ هزار و ۷۸۷ مشترک در بخش تست چاه‌ها و پیمانه‌های آب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مجری کل طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش محدودسازی و کنترل بار خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۸۳۰ مورد محدودسازی یا تعویض فیوز نیز در چارچوب طرح مهتاب انجام شده است که این اقدامات نقش مؤثری در کنترل بار، کاهش تلفات و مدیریت مصرف برق دارد.

وی تأکید کرد: طرح مهتاب صرفاً یک برنامه مقطعی برای عبور از اوج مصرف نیست، بلکه یک برنامه عملیاتی و مستمر برای هوشمندسازی شبکه، شناسایی تخلفات، مقابله با برق غیرمجاز، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری صنعت برق است و مجموعه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی اجرای آن را با جدیت دنبال خواهد کرد.

لنگری تصریح کرد: هدف نهایی طرح مهتاب، حفاظت از منابع انرژی، ارتقای پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان است و در این مسیر، برخورد با مصارف غیرمجاز در کنار توسعه کنتورهای هوشمند و مدیریت مصرف، با قدرت ادامه خواهد داشت.