محکومیت ۱۰ ماه حبس برای متصدی مرکز توزیع مواد پروتئینی در کاشمر 

به گزارش خبرنگار مهر، فردین حسین زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متصدی این واحد به دلیل حمل و توزیع مواد پروتئینی بدون هماهنگی و بدون مجوز و گواهی بهداشتی حمل از شهرستان مبدأ، به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی توسط اکیپ نظارت بهداشتی دامپزشکی تحت پیگرد قرار گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی کاشمر افزود: پس از بررسی سوابق بهداشتی و با توجه به عدم رعایت مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور، علیه این واحد متخلف طرح شکایت شد.

وی ادامه داد: با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، بزه انتسابی محرز و در نهایت متصدی این واحد با رأی مرجع قضایی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

حسین زاده تأکید کرد: این اداره با جدیت وظایف بهداشتی و نظارتی خود را دنبال کرده و با متخلفان این حوزه بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد خواهد کرد.