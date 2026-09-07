۷۰ موتورسیکلت و ۷۵۵ ماینر قاچاق در خراسان رضوی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان ظهر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه کشفیات پلیس امنیت اقتصادی استان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح امنیت محل‌محور پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی با توجه به مطالبات و دغدغه‌های شهروندان در خصوص تردد برخی موتورسیکلت‌های سنگین قاچاق و ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان و همچنین به منظور ارتقای امنیت ترافیکی اجرا شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: این طرح به صورت ویژه و با جدیت طی ۱۰ روز اجرا شد که در نتیجه آن ۷۰ دستگاه موتورسیکلت سنگین بالای ۲۵۰ سی‌سی که فاقد مجوزهای قانونی لازم بودند، توقیف شد.

وی ارزش تقریبی این موتورسیکلت‌ها را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اقدام یکی از مهم‌ترین طرح‌های پلیس امنیت اقتصادی استان در حوزه مقابله با قاچاق موتورسیکلت‌های سنگین به شمار می‌رود.

نگهبان با اشاره به دلایل اجرای این طرح تصریح کرد: این موتورسیکلت‌ها عمدتاً در زمره کالاهای لوکس و خارجی قرار می‌گیرند و ورود و تردد غیرقانونی آن‌ها علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اختلال در نظم و امنیت ترافیکی شود.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دیگر، برخورد با این پدیده از جمله مطالبات مهم مردمی بوده که در تماس‌های متعدد شهروندان با سامانه ۱۹۷ نیز مورد تأکید قرار گرفته و پلیس با توجه به این مطالبات، اجرای طرح را با جدیت در دستور کار قرار داد.

وی در ادامه به دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در پنج ماه گذشته، ۷۵۵ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) قاچاق به ارزش تقریبی ۲ همت توقیف شده است.

نگهبان افزود: در این مدت همچنین ۴ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۴۰ نخ سیگار خارجی قاچاق، ۱۲۹ هزار و ۹۶۱ قلم انواع چسب و رنگ، ۱۵ هزار و ۳۶۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی و یک هزار و ۹۶۳ قوطی انواع مکمل ورزشی کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین از کشف یک محل دپوی غیرمجاز محصولات بهداشتی و لوازم‌التحریر خبر داد و اظهار داشت: ارزش کالاهای مکشوفه از این محل حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با تأکید بر استمرار مقابله هدفمند با قاچاق کالا و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با تمرکز بر مطالبات مردم و رصد مستمر فعالیت‌های اقتصادی، برخورد با قاچاقچیان و متخلفان اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد فعالیت‌های غیرقانونی، امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.