کشف ۷۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لنگری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۶ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سطح استان شناسایی و در مجموع ۷۳ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است.

مسئول پیگیری رمزارزهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افزود: توان مصرفی این تجهیزات حدود ۱۹۷ کیلووات برآورد شده و میزان انرژی مصرف‌شده توسط این مراکز بالغ بر یک میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۲۰ کیلووات ساعت بوده است؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل بار قابل توجه به شبکه برق، موجب تضییع حقوق مشترکان و افزایش احتمال بروز اختلال در تأمین برق می‌شود.

وی با اشاره به نوع انشعابات مورد استفاده در این مراکز تصریح کرد: ۸۶ درصد پرونده‌های کشف‌شده مربوط به استفاده از انشعاب غیرمجاز از پشت کنتور بوده و تنها ۱۴ درصد از مراکز از انشعاب مجاز برای فعالیت غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.

لنگری همچنین درباره توزیع مراکز کشف‌شده کل از سال ۹۸ تاکنون بر اساس نوع تعرفه گفت: ۸۰ درصد مراکز در انشعابات با تعرفه خانگی، ۱۳ درصد در تعرفه تجاری (سایر مصارف) و ۷ درصد در تعرفه کشاورزی شناسایی شده‌اند.

مسئول پیگیری رمزارزهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: از مجموع دستگاه‌های کشف‌شده سال ۱۴۰۵ نیز ۷۷ درصد در بخش خانگی، ۱۸ درصد در بخش تجاری و ۵ درصد در بخش کشاورزی مورد شناسایی و جمع‌آوری قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر استمرار پایش و برخورد قانونی با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه‌ پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

لنگری همچنین با اشاره به اجرای طرح پرداخت پاداش به گزارش‌ دهندگان استخراج غیرمجاز رمزارز افزود: افرادی که اطلاعات مستندی از استفاده غیرقانونی از دستگاه‌ های ماینر ارائه دهند، بسته به تعداد ماینرهای کشف شده تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.