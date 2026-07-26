علیرضا خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مقابله با برق‌دزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز، صیانت از حقوق مردم و امنیت انرژی کشور است، از شناسایی و جمع‌آوری ۱۰۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی اظهار کرد: استفاده غیرقانونی از برق، به‌ویژه برای استخراج غیرمجاز رمزارز در شرایط اوج مصرف تابستان، تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه تعرض به سرمایه‌های ملی، تضییع حقوق مشترکان و تهدیدی برای پایداری شبکه برق کشور محسوب می‌شود.



وی با اشاره به تلاش صنعت برق برای تأمین پایدار انرژی در بخش‌های مختلف افزود: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و سرقت انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند و می‌تواند پایداری تأمین برق، زیرساخت‌های حیاتی، مراکز درمانی، واحدهای تولیدی و خدمات عمومی را با مخاطره مواجه سازد.



خدابنده با بیان اینکه هر دستگاه ماینر غیرمجاز بخشی از انرژی مورد نیاز مشترکان و بخش‌های مولد را به‌صورت غیرقانونی مصرف می‌کند، تصریح کرد: مقابله با این پدیده، اقدامی در راستای صیانت از حقوق مردم، حفاظت از منابع ملی و حفظ امنیت انرژی کشور است.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی از تداوم برنامه‌های شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مسئول، روند شناسایی و جمع‌آوری این مراکز با جدیت ادامه دارد و ضمن قطع برق متخلفان، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از تکرار این تخلفات نیز انجام می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۰۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان خراسان رضوی شناسایی و جمع‌آوری شده که این اقدام با هدف مقابله با برق‌دزدی، حفظ حقوق مشترکان و افزایش پایداری شبکه برق صورت گرفته است.



خدابنده همچنین بر نقش مردم در مدیریت مصرف برق تأکید کرد و افزود: مشارکت مشترکان در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی با پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» نقش مؤثری در تأمین برق پایدار، حمایت از تولید، افزایش ظرفیت فعالیت صنایع و رونق اقتصادی دارد.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تأکید کرد: حفظ پایداری شبکه برق، مقابله با برق‌دزدی و جلوگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز، مسئولیتی ملی است و صنعت برق با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.