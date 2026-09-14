به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوریزاده عصر دوشنبه در نشست رسانهای با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: پویش آیندهسازان در سال گذشته توانست بیش از ۸۱۰ هزار بسته نوشتافزار را در نقاط مختلف کشور تهیه و توزیع کند و امسال هدفگذاری برای تأمین یک میلیون بسته انجام شده است.
وی افزود: فعالیت اجرایی پویش از اواسط مرداد آغاز شده و رویکرد اصلی آن، ایجاد هماهنگی میان مجموعههایی است که در حوزه حمایت از دانشآموزان فعالیت میکنند تا منابع و ظرفیتهای موجود به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
نوریزاده با تأکید بر نقش مشارکتهای خرد در این طرح گفت: کمک به این پویش محدود به مشارکتهای بزرگ نیست و حتی تهیه یک بسته نوشتافزار نیز میتواند بخشی از نیاز یک دانشآموز را برطرف کند.
وی ادامه داد: ممکن است یک مجموعه توان تأمین ۵۰ یا ۱۰۰ بسته را داشته باشد و فرد یا مجموعهای دیگر تنها یک بسته تهیه کند، اما کنار هم قرار گرفتن همین کمکهای کوچک و بزرگ، امکان حمایت از شمار بیشتری از دانشآموزان را فراهم میکند.
دبیر پویش «برای آیندهسازان» از پیوستن مجموعههای مختلف به این طرح خبر داد و گفت: بسیج ادارات و کارمندان، بسیج دانشآموزی، بنیاد علوی، سازمان داوطلبان هلالاحمر و بخشهایی از حوزه صنعت و بنیادهای مختلف در این پویش مشارکت دارند.
وی افزود: حضور این مجموعهها علاوه بر چافزایش ظرفیت تأمین اقلام آموزشی، امکان شناسایی دقیقتر دانشآموزان نیازمند و هدایت کمکها به سمت مناطق هدف را فراهم میکند.
شبکه شهرستانی جایگزین ساختار استانی شد
نوریزاده یکی از تغییرات مهم پویش در سال جاری را تغییر شیوه سازماندهی آن عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته فعالیت پویش در هر استان با حضور یک دبیر دنبال میشد، اما امسال برای نزدیکتر شدن شبکه پشتیبانی به مناطق هدف، در هر شهرستان یک دبیر یا گروه جهادی پیشران تعیین شده است.
جانشین مجمع عالی جهادگران کشور اظهار کرد: این گروهها مأموریت دارند ظرفیتهای محلی را شناسایی و میان خیران، گروههای جهادی و مجموعههای فعال در زمینه آموزش و مسئولیت اجتماعی ارتباط برقرار کنند.
وی گفت: این شبکه همچنین مانع از آن میشود که چند مجموعه به صورت همزمان یک منطقه یا مدرسه را پوشش دهند، در حالی که دانشآموزان مناطق دیگر از دریافت اقلام آموزشی محروم بمانند.
نوریزاده افزود: با مشخص شدن محدوده فعالیت هر گروه، دانشآموزان و مدارسی که هنوز تحت پوشش قرار نگرفتهاند نیز شناسایی و برای دریافت حمایت به گروههای جهادی و خیران معرفی میشوند.
روایتی از ۱۶۸ دانشآموز شهید
دبیر پویش «برای آیندهسازان» در ادامه به فلسفه نامگذاری این حرکت اشاره کرد و گفت: نام این پویش به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب انتخاب شده است؛ دانشآموزانی که در جریان بمباران به شهادت رسیدند.
وی افزود: آغاز این حرکت از کنار همین مدرسه و با حضور دانشآموزان بازمانده و خانوادههای شهدای آن انجام شد تا یاد این ۱۶۸ دانشآموز در کنار حمایت از دانشآموزان امروز، زنده نگه داشته شود.
نوریزاده همچنین از همراهی خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه در تهران با این پویش خبر داد و گفت: مادرانی که فرزندان جوان خود را در جریان جنگ اخیر از دست دادهاند، در این حرکت مشارکت کردند و در تأمین ملزومات و بستهبندی نوشتافزارها حضور داشتند.
وی این همراهی را نشانهای از تداوم نقشآفرینی خانوادههای شهدا در عرصههای اجتماعی دانست و اظهار کرد: حضور این خانوادهها به این حرکت ابعاد گستردهتری بخشید.
جانشین مجمع عالی جهادگران کشور با اشاره به برگزاری دومین مراسم رسمی توزیع پویش «برای آیندهسازان» در گلستان گفت: این پویش با تمرکز بر حمایت از دانشآموزان مستعد و نیازمند استان و با مشارکت گروههای مردمی، جهادی و خانوادههای شهدای دانشآموز ادامه خواهد داشت.
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