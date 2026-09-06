توزیع ۷۵۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل کمیته امداد سمنان، اظهار کرد: لوازم التحریر و سبد معیشتی بین دانش آموزان نیازمند استان سمنان توزیع می شود.

وی افزود: هفت هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر به مناسبت سال تحصیلی جدید بین دانش آموزان نیازمند و مددجویان کمیته امداد استان سمنان توزیع شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان بیان کرد: مراسم محوری و نمادین توزیع این بسته ها، با حضور جمعی از مسئولان و خیران در روستای طلوبین شهرستان میامی برگزار شد.

ذوالفقاری افزود: این بسته ها ظرف مدت یک هفته و قبل از بازگشایی مدارس به دست دانش آموزان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در همین هفته همچنین چها هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شده است، تاکید کرد: ۳۸۵ بسته معیشتی و ۲۵۰ بسته لوازم تحریر به ارزش یک میلیارد تومان سهم روستای طلوبین شهرستان میامی بود.