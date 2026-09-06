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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

توزیع ۷۵۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند استان سمنان

توزیع ۷۵۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند استان سمنان

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از توزیع هفت هزار و ۵۰۰ بسته لوازم تحریر بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل کمیته امداد سمنان، اظهار کرد: لوازم التحریر و سبد معیشتی بین دانش آموزان نیازمند استان سمنان توزیع می شود.

وی افزود: هفت هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر به مناسبت سال تحصیلی جدید بین دانش آموزان نیازمند و مددجویان کمیته امداد استان سمنان توزیع شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان بیان کرد: مراسم محوری و نمادین توزیع این بسته ها، با حضور جمعی از مسئولان و خیران در روستای طلوبین شهرستان میامی برگزار شد.

ذوالفقاری افزود: این بسته ها ظرف مدت یک هفته و قبل از بازگشایی مدارس به دست دانش آموزان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در همین هفته همچنین چها هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شده است، تاکید کرد: ۳۸۵ بسته معیشتی و ۲۵۰ بسته لوازم تحریر به ارزش یک میلیارد تومان سهم روستای طلوبین شهرستان میامی بود.

کد مطلب 6938753

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