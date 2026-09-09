به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی صبح امروز چهارشنبه در آیین اهدای ۴۸ هزار بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند لرستان با اشاره به نقش نهادهای مردمی در برقراری عدالت اجتماعی، اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) از جمله نهادهای مقدسی است که در برقراری عدالت اجتماعی، هم پیشینه و هم عملکرد درخشان دارد و اقدام فرهنگی و ارزنده امروز نیز بخشی از همین عدالت اجتماعی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: عدالت اجتماعی شعب متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عدالت آموزشی است؛ عدالت آموزشی نیز در گرو تأمین امکانات و مایحتاج کسانی است که نباید به واسطه سختی روزگار از امر تحصیل و آموزش دور بمانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، حضور میدانی مسئولان و تعامل آنها با مردم را نوعی پیام امیدبخش حاکمیتی توصیف کرد و گفت: این رزمایش که امروز برای توزیع ۴۸ هزار بسته لوازم‌تحریر برگزار شد، پیام امیدبخشی است برای دانش‌آموزان تحت حمایت تا بدانند در مسیر تحصیل تنها نیستند و عزیزانی برای فراهم‌آوردن شرایط تحصیل آنان تلاش می‌کنند.

پورعلی همچنین با قدردانی از تلاش‌های آموزش‌وپرورش در آماده‌سازی فضاهای آموزشی، اظهار کرد: به‌صورت میدانی شاهد هستم که تک‌تک مدارس با جدیت برای حضور دانش‌آموزان آماده می‌شوند.

وی علم و دانش را از سنگرهای استقلال کشور دانست و تصریح کرد: علم امروز یکی از سنگرهای استقلال ما است، دانش و توانمندسازی اقشار مختلف در سنگرهای استقلال جای دارد. رفتار دشمن در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نشان داد که به‌خوبی می‌داند ارکان ایرانِ عزیز در کجا قرار دارد؛ کودکان معصوم شهیدِ مدرسه شجره طیبه و دانشگاه‌هایی که در این تهاجم بمباران شدند، گواه این مدعاست.