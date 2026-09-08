مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس، گشت‌های نظارتی برای کنترل قیمت نوشت‌افزار و لوازم‌تحریر در سطح شهر ایلام آغاز شده، اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی اجرا می‌شود و در این راستا تاکنون ۱۳ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در جریان این بازرسی‌ها، برخی واحدهای صنفی مرتکب تخلفاتی نظیر گران‌فروشی و عدم درج قیمت شده‌اند، تصریح کرد: در یکی از بازرسی‌ها، یک قلم کالا با قیمت ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید در حالی که قیمت واقعی آن ۲۰۰ هزار تومان بوده؛ باید گفت، برای این واحد صنفی نیز پرونده تخلف تشکیل شده است.

مدیر بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حالی که از فروشندگان خواست تا فاکتور خرید را به مشتریان ارائه دهند و برچسب قیمت را به راحتی قابل مشاهده نصب کنند، گفت: از شهروندان نیز تقاضا می‌شود تا قبل از خرید، قیمت‌ها را از چندین واحد صنفی استعلام کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک نظارتی تا پایان مهرماه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه نوشت‌افزار و پوشاک مدارس، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.