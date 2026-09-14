به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست همافزایی حوزه تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش لرستان، با تأکید بر نقش ورزش در تربیت همهجانبه دانشآموزان، خواستار برنامهریزی هدفمند برای توسعه فعالیتهای ورزشی، ارتقای شاخصهای سلامت و آمادهسازی فضاهای ورزشی مدارس برای سال تحصیلی جدید شد.
وی ضمن بررسی عملکرد سال گذشته، چالشها، ظرفیتها و فرصتهای حوزه تربیتبدنی را موردتوجه قرارداد و بر ضرورت مشخصبودن برنامهها، انتظارات و شاخصهای عملکردی همکاران در سال جدید تأکید کرد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، همچنین از ارسال کاروان تجهیزات ورزشی به مدارس و مراکز آموزشی همه شهرستانها بهویژه مناطق کمتر برخوردار خبر داد و توسعه کانونهای تربیتبدنی درون و برون مدرسهای را از برنامههای مهم این حوزه دانست؛ برنامهای که باهدف فراهمکردن فرصت بیشتر برای فعالیت ورزشی دانشآموزان و استفاده مطلوبتر از ظرفیت فضاهای ورزشی دنبال خواهد شد.
سهرابی با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی در شکلگیری سلامت جسمی و تربیتی دانشآموزان، توجه ویژه به ورزش در این دوره را ضروری دانست و افزود: سرمایهگذاری بر سلامت و تندرستی دانشآموزان ابتدایی، میتواند زمینهساز شکلگیری نسلی سالم و توانمند باشد.
وی همچنین استعدادیابی ورزشی در مدارس، پیشگیری و کاهش آسیبهای جسمی و حرکتی، رصد شاخصهای سلامت و تندرستی و شناسایی ظرفیتهای دانشآموزان را از محورهای مهم برنامههای حوزه تربیتبدنی عنوان کرد و بر آمادهسازی فضاهای ورزشی مدارس همزمان با آغاز مهر و فراهمکردن محیطی مناسب برای فعالیتهای ورزشی دانشآموزان تأکید کرد.
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