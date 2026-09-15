۹۵ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی و بهداشتی راهی مدارس قزوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین توزیع و ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس استان قزوین همزمان با اجرای طرح «مهر با نشاط» صبح سه شنبه در قزوین برگزار شد.

در این برنامه، تجهیزات ورزشی و سلامت به ارزش ۹۵ میلیارد ریال برای توزیع میان مدارس نواحی و مناطق ۱۴گانه آموزش و پرورش استان قزوین اختصاص یافت.

این تجهیزات با هدف توسعه و تقویت امکانات ورزشی و بهداشتی مدارس، ارتقای سلامت دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه مناسب برای افزایش نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی در اختیار نواحی و مناطق استان قرار گرفت.

طرح «مهر با نشاط» به صورت هماهنگ و همزمان در سراسر کشور اجرا می‌شود و در استان قزوین نیز تجهیزات پیش‌بینی‌شده برای مدارس ۱۴ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش توزیع و ارسال شد.