حسین ستوده در حرم مطهر حضرت معصومه(س) مداحی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها با حضور عزاداران و مجاوران کریمه اهل بیت(س) در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.



در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و حسین ستوده از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت نیز در سوگ بانوی کرامت به مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.



این مراسم از ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز می‌شود و عزاداران و مجاوران کریمه اهل بیت(س) در این آیین سوگواری حضور خواهند یافت.