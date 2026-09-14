حسین ستوده در حرم مطهر حضرت معصومه(س) مداحی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب رحلت حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها با حضور عزاداران و مجاوران کریمه اهل بیت(س) در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی به ایراد سخنرانی میپردازد و حسین ستوده از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت نیز در سوگ بانوی کرامت به مرثیهسرایی خواهد پرداخت.
این مراسم از ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز میشود و عزاداران و مجاوران کریمه اهل بیت(س) در این آیین سوگواری حضور خواهند یافت.
قم- مراسم عزاداری شب رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) با سخنرانی حجتالاسلام کاشانی و مداحی حسین ستوده در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب رحلت حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها با حضور عزاداران و مجاوران کریمه اهل بیت(س) در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.
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