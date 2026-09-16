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کد مطلب 6949038
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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

آموزش‌های نظامی جان‌فدا از میدان‌های تهران آغاز می‌شود

آموزش‌های نظامی جان‌فدا از میدان‌های تهران آغاز می‌شود

زارع، سخنگوی ستاد مردمی «جان‌فدای ایران» گفت: پایگاه‌های آموزش نظامی جان‌فدا در دل میادین مستقر می‌شوند.

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