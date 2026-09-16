دریافت 5 MB کد مطلب 6949038 https://mehrnews.com/x3d5f7 ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ کد مطلب 6949038 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ آموزشهای نظامی جانفدا از میدانهای تهران آغاز میشود زارع، سخنگوی ستاد مردمی «جانفدای ایران» گفت: پایگاههای آموزش نظامی جانفدا در دل میادین مستقر میشوند. کپی شد مطالب مرتبط چه سلاحهایی در پویش جانفدا به مردم آموزش داده خواهد شد؟ سامانه جانفدای ایران بزرگترین حملات سایبری را دفع کرد هدف پویش «جانفدا» تبدیل همبستگی ملی به یک جریان ماندگار است برچسبها جانفدا پویش جانفدا آموزش نظامی
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