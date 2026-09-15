کارشناس قطری: السد خط دفاع خوبی نداشت؛ نمی توان این تیم را مدعی دانست

به گزارش خبرنگار مهر، خالد سلمان کارشناس فوتبال قطر پس از شکست ۳ بر صفر تیم فوتبال السد مقابل استقلال ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، با انتقاد از عملکرد دفاعی نماینده قطر تأکید کرد که السد با این شرایط نمی‌تواند در یک رقابت بزرگ آسیایی به شکل مناسبی وارد عرصه رقابت شود.

سلمان در برنامه تلویزیونی «المجلس» شبکه الکاس قطر با اشاره به مالکیت توپ و تعداد پاس‌های السد در این دیدار اظهار کرد: اگر کسی فقط به مالکیت توپ و تعداد پاس‌ها نگاه کند، تصور می‌کند این بازی متعلق به السد بوده است، اما مشکل اصلی در سازماندهی خط دفاعی بود. ما حتی در مسابقات لیگ نیز شاهد هستیم که السد در هر بازی گل دریافت می‌کند و در مقابل گل هم می‌زند، اما وقتی در یک تورنمنت بزرگ مانند لیگ نخبگان آسیا حضور پیدا می‌کنید، اگر مشکل خط دفاعی را برطرف نکرده باشید، نمی‌توانید به شکل خوبی وارد رقابت شوید.

او افزود: السد بیشترین میزان مالکیت توپ و پاس را در میان تمام بازی‌های خود داشت، اما این برتری بدون فایده و اثرگذاری لازم بود. وقتی السد مقابل تیمی قرار می‌گیرد که به‌خوبی متراکم دفاع می‌کند و با پنج مدافع و دفاعی عقب‌تر بازی می‌کند و چهار بازیکن نیز مقابل آنها در خط میانی قرار می‌گیرند، بازی بین خطوط عملاً وجود ندارد.

سلمان با اشاره به اهمیت عملکرد ستاره‌ها در مسابقات لیگ نخبگان گفت: وقتی در یک تورنمنت بزرگ مانند لیگ نخبگان بازی می‌کنید، اینجا جایی است که ستاره‌ها باید خودشان را نشان دهند و درباره توانایی‌هایشان صحبت کنند. اما وقتی ستاره‌های تیم غایب هستند، طبیعی است که شرایط به همین شکل رقم بخورد و شاید این دیدار نیز یکی از همان مسابقاتی بود که چنین وضعیتی برای تیم ما ایجاد شد.

او ابراز امیدواری کرد این اتفاق برای السد تکرار نشود و گفت: امیدوارم چنین شرایطی که در بازی با استقلال برای کل تیم به وجود آمد، دوباره تکرار نشود. امروز نمی‌توان گفت بازیکنی در السد بود که عملکردی متمایز و ویژه ارائه کرده باشد و این موضوع واقعاً تعجب‌آور است.

خالد سلمان با مقایسه عملکرد السد در لیگ داخلی و لیگ نخبگان آسیا خاطرنشان کرد: عملکرد فنی السد در لیگ با آنچه مقابل استقلال در یک مسابقه مهم ارائه کرد، ۱۸۰ درجه متفاوت بود. این مسئله در مرحله گروهی هم می‌تواند برای ما مشکل‌ساز شود، به‌خصوص اینکه باید برابر پنج تیم از لیگ عربستان بازی کنیم.

او در ادامه به قدرت استقلال و دشواری این مسابقه اشاره کرد و گفت: من در ابتدا هم گفتم که قرار است یک بازی بسیار سخت داشته باشیم؛ مقابل تیمی که در هفت مسابقه ۹ گل زده و تنها یک گل دریافت کرده است. شاید در ابتدا نسبت به صحبت‌هایی که می‌کردم تردید وجود داشت، اما من شرایط و ساختار این تیم را می‌شناختم.

سلمان در پایان این مسابقه را یک تجربه آموزشی برای السد دانست و افزود: این بازی مسابقه‌ای بود که می‌توانیم چیزهای زیادی از آن یاد بگیریم و تیم نیز باید از نتیجه آن درس بگیرد. وقتی پیروز می‌شوید، معمولاً اشتباهات خود را نمی‌بینید، اما وقتی شکست می‌خورید، اشتباهات بیشتر خودشان را نشان می‌دهند. منظورم این نیست که رزوان لوچسکو عامل این شکست بوده است؛ اتفاقاً تغییراتی که او در جریان مسابقه انجام داد، از نظر من کاملاً منطقی بود.