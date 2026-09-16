حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار قرارگاه مردمی «جان‌فدا» در کل کشور گفت: سرعت عمل مردم در پاسخ به این فراخوان خیره‌کننده بوده و طبق گزارش‌های رسیده، ظرفیت ۱۰۰۰ یگان مردمی جان‌فدا تنها در مدت ۱۰۰ دقیقه تکمیل شده است.

وی افزود: این آمار تنها یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده استقبال مردم از حضور در عرصه‌های خدمت و دفاع از ارزش‌های ملی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت تداوم این حرکت گفت: هدف از این پویش، صرفاً ایجاد یک واکنش لحظه‌ای نیست، بلکه تلاش می‌شود این انرژی اجتماعی به یک جریان ماندگار فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

تبدیل احساس ملی به ساختار اجتماعی

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: فراخوان تشکیل هزار گردان مقاومت ملی، نقطه آغاز مسیری است که در آن احساس ملی به ساختار اجتماعی تبدیل می‌شود و ظرفیت‌های مردمی می‌توانند در عرصه‌های مختلف به کار گرفته شوند.

وی درباره نحوه مشارکت شهروندان در این جریان نیز گفت: مردم می‌توانند با ارسال عدد «۱» به شماره دعوت‌نامه ۳۰۰۰۱۱۵۵ در این ساختار مردمی حضور پیدا کنند.

نقش مردم در امدادرسانی و تقویت سرمایه اجتماعی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: این مشارکت، هسته اصلی همان هزار گردانی است که قرار است در عرصه‌های مختلف از جمله امدادرسانی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی ایفای نقش کنند.

حجت الاسلام ولدان در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در روایت این حرکت گفت: سرعت عمل مردم در پاسخ به این فراخوان نیازمند روایتگری درست است و رسانه‌ها باید این همبستگی را به‌عنوان یک الگوی امیدآفرین به نمایش بگذارند تا این جریان از یک حرکت مقطعی به یک سرمایه پایدار برای کشور تبدیل شود.