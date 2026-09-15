دریافت 51 MB
کد مطلب 6947520
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹

گل‌های استقلال به السد قطر در لیگ نخبگان آسیا

گل‌های استقلال به السد قطر در لیگ نخبگان آسیا

تیم فوتبال استقلال ایران گام اول در لیگ نخبگان آسیا را محکم برداشت و موفق شد نماینده قطر را در خاک عراق شکست دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید