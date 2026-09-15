دریافت 51 MB کد مطلب 6947520 https://mehrnews.com/x3d4C8 ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹ کد مطلب 6947520 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹ گلهای استقلال به السد قطر در لیگ نخبگان آسیا تیم فوتبال استقلال ایران گام اول در لیگ نخبگان آسیا را محکم برداشت و موفق شد نماینده قطر را در خاک عراق شکست دهد. کپی شد مطالب مرتبط بختیاری زاده تنها مربی بدون باخت فوتبال ایران شد واکنش AFC به پیروزی استقلال؛ آبیها السد را غافلگیر کردند انتقاد قطریها از السد؛ مستحق شکست مقابل استقلال بودیم + فیلم برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران باشگاه استقلال تهران لیگ نخبگان فوتبال آسیا
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