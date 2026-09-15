لوچسکو: شکست مقابل استقلال برای ما فاجعه بود + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال السد قطر در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۳ بر صفر مقابل استقلال شکست خورد؛ نتیجهای که باعث شد لوچسکو سرمربی السد، پس از پایان مسابقه در رختکن تیمش بازیکنان را به حفظ آرامش و واکنش مناسب در دیدارهای آینده دعوت کند.
لوچسکو در صحبتهایی خطاب به بازیکنانش با اشاره به اینکه شکست در فوتبال اتفاقی طبیعی است، گفت: میتوانم به شما بگویم که در بسیاری از این بازیها، همه ما شکست خوردهایم. این فوتبال است و نمیتوان در تمام بازیها پیروز شد.
او در ادامه خطاب به بازیکنان السد تأکید کرد که نباید شکست برابر استقلال را بزرگتر از واقعیت ببینند و افزود: نمیخواهم کسی از اینجا با این تصور برود که یک فاجعه رخ داده است. بله، این شکست برای غرور ما یک فاجعه است، اما باید برگردیم.
سرمربی السد با اشاره به ادامه مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: ما در لیگ بازی داریم و بعد از یک بازی، دوباره در لیگ قهرمانان بازی خواهیم کرد. این فقط یک بازی بود.
لوچسکو در بخش دیگری از صحبتهای خود از بازیکنانش خواست از این شکست درس بگیرند و برای ادامه رقابتها آماده شوند. او گفت: باید از این اتفاق درس بگیریم و از این بازیکنان استفاده کنیم تا یاد بگیریم و همانطور که باید برای لیگ قهرمانان آماده شویم.
او در پایان با تأکید بر ضرورت واکنش السد به این شکست گفت: ما در بازی بعدی میجنگیم تا پیروز شویم. باید کنترل خودمان را حفظ کنیم و واکنش قدرتمندی نشان دهیم. میخواهیم واکنش نشان دهیم.
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