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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

قدردانی مجلس خبرگان از حماسه ۲۰۰ شب ایستادگی مردم

قدردانی مجلس خبرگان از حماسه ۲۰۰ شب ایستادگی مردم

مجلس خبرگان رهبری در پیامی از حماسه مردم شریف ایران اسلامی برای ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی در خیابان‌ها و میادین قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس خبرگان رهبری در پیامی از حماسه مردم شریف ایران اسلامی برای ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در خیابانها و میادین قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم

«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ...»
مردم ولایت‌مدار، غیور، بصیر و انقلابی ایران اسلامی!

بالغ بر ۲۰۰ شب است که با حضور حماسی خود، میادین سراسر کشور را به سنگر عزت، غیرت و رزمایش اراده‌ها تبدیل کرده‌اید. این حماسه، عالی‌ترین جلوه مردم‌سالاری دینی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تحقق کلام و بشارت امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) است که شما را ملتی مبعوث‌شده برای صیانت از آرمان‌های والای ایران اسلامی خواندند.

شما ملت بعثت‌یافته، با تعمیق پیوند امت و امامت و تبعیت محض از رهبری فرزانه انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، نشان دادید که سازش با دشمن زورگو در قاموس مردم این سرزمین جایی ندارد و ورق تاریخ تهاجمات گذشته برای همیشه برگشته است.
این حضور آگاهانه، دژی مستحکم و پشتوانه‌ای بی‌نظیر برای مسئولین و رزمنده‌گان غیور نیروهای مسلح است تا با قلبی مطمئن، پاسدار امنیت و کیان میهن اسلامی مان باشند.

خداوند را به پاس نعمت داشتن چنین ملتی بصیر و مبعوث شاکریم؛ چرا که پرچم فتح و عزت را برافراشته اند و می دانند که نصرت الهی نزدیک است و این شب‌های پر افتخار، طلیعه پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل خواهد بود ان‌شاءالله.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس مجلس خبرگان رهبری

کد مطلب 6949950
هادی رضایی

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