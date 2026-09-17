قدردانی مجلس خبرگان از حماسه ۲۰۰ شب ایستادگی مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس خبرگان رهبری در پیامی از حماسه مردم شریف ایران اسلامی برای ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در خیابانها و میادین قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم

«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ...»

مردم ولایت‌مدار، غیور، بصیر و انقلابی ایران اسلامی!

بالغ بر ۲۰۰ شب است که با حضور حماسی خود، میادین سراسر کشور را به سنگر عزت، غیرت و رزمایش اراده‌ها تبدیل کرده‌اید. این حماسه، عالی‌ترین جلوه مردم‌سالاری دینی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تحقق کلام و بشارت امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) است که شما را ملتی مبعوث‌شده برای صیانت از آرمان‌های والای ایران اسلامی خواندند.

شما ملت بعثت‌یافته، با تعمیق پیوند امت و امامت و تبعیت محض از رهبری فرزانه انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، نشان دادید که سازش با دشمن زورگو در قاموس مردم این سرزمین جایی ندارد و ورق تاریخ تهاجمات گذشته برای همیشه برگشته است.

این حضور آگاهانه، دژی مستحکم و پشتوانه‌ای بی‌نظیر برای مسئولین و رزمنده‌گان غیور نیروهای مسلح است تا با قلبی مطمئن، پاسدار امنیت و کیان میهن اسلامی مان باشند.

خداوند را به پاس نعمت داشتن چنین ملتی بصیر و مبعوث شاکریم؛ چرا که پرچم فتح و عزت را برافراشته اند و می دانند که نصرت الهی نزدیک است و این شب‌های پر افتخار، طلیعه پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل خواهد بود ان‌شاءالله.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری