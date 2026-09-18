  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

نمایندگان ووشو ایران رقبای خود را شناختند

نمایندگان ووشو ایران رقبای خود را شناختند

پس از انجام مراسم قرعه‌کشی ووشو بازی های آسیایی ۲۰۲۶، نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، صبح امروز جمعه ۲۷ شهریور به وقت محلی (ناگویا ژاپن) از ساعت ۱۰ جلسه فنی و مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های ووشو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در محل سالن همایش‌های ناگویا با حضور سرمربیان تیم‌های ملی ووشو پسران و دختران کشورمان برگزار شد و طی آن، نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند.

بر این اساس در وزن ۵۲- دختران، سوگند سینکایی در گام نخست با آپارا از هند مبارزه می‌دهد و دیانا رحیمی نیز در وزن ۶۰- با ژیائو ژانگ از چین مصاف خواهد داشت.

در تیم پسران نیز مهدی کرمانی در وزن ۶۰- به مصاف عبدالحمید عادل‌اف از ازبکستان می‌رود، شجاع پناهی در وزن شلوغ ۶۵- با قرعه استراحت در مرحله اول مواجه شده و در مرحله دوم حضرت اوزگلدیف از ترکمنستان را در پیش خواهد داشت، در وزن ۷۰- نیز عرفان محرمی یات‌لام چئونگ از هنگ‌کنگ را در پیش دارد و در وزن ۷۵- نیز سیدسهیل موسوی با ویکرانت بالیان هندی مبارزه خواهد داشت.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات، ملی‌پوشان ایران در دو بخش تالو از صبح روز یک‌شنبه - ۲۹ شهریور و ۲۰ سپتامبر و ساندا از عصر همان روز مسابقات خود را شروع می‌کنند.

کد مطلب 6950424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه