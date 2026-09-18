موحدنیا:ووشوکاران برای مبارزه با هر حریفی آماده‌ هستند

رامین موحدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته هشت مرحله اردوی آماده‌سازی را پشت سر گذاشتیم. فرآیند انتخاب نفرات نیز از مسابقات قهرمانی کشور آغاز شد و پس از چند مرحله رقابت انتخابی، در نهایت به ترکیب فعلی رسیدیم. خوشبختانه ملی‌پوشان در شرایط مناسبی قرار دارند و آماده حضور در بازی‌های آسیایی هستند.

وی ادامه داد: در این مدت در یک رویداد بین‌المللی نیز شرکت کردیم که برای ما جنبه تدارکاتی و ارزیابی داشت. حضور در این مسابقات کمک کرد شناخت دقیق‌تری از شرایط فنی ملی‌پوشان به دست آوریم و بر اساس نقاط قوت و ضعف مشاهده‌ شده، برنامه تمرینی مرحله بعدی را طراحی و اجرا کنیم.

سرمربی تیم ملی ووشو افزود: تمرینات سخت و فشرده‌ای را پشت سر گذاشته‌ایم و خوشبختانه همه نفرات به سطح مطلوبی از آمادگی رسیده‌اند. از نظر روحی و روانی نیز شرایط تیم خوب است و بازیکنان با انگیزه زیادی منتظر آغاز مسابقات هستند.

موحدنیا با اشاره به جوانگرایی در ترکیب تیم ملی گفت: جوانگرایی می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد، اما در مورد تیم ما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از این نفرات، پیش از این در رده‌های نوجوانان و جوانان سابقه حضور در مسابقات آسیایی و جهانی و حتی کسب مدال را داشته‌اند. بنابراین اگرچه تیم ما جوان است، اما این جوانی در کنار تجربه بین‌المللی قرار گرفته است.

وی افزود: انگیزه، انرژی و جسارت جوانان می‌تواند در مسابقات بزرگی مانند بازی‌های آسیایی یک امتیاز مهم باشد. اعتقاد دارم نفرات ما ظرفیت ارائه عملکردی خوب و ثبت نتایج ارزشمند را دارند و امیدوارم بتوانیم با تلاش همه اعضای تیم، اتفاق خوبی برای ووشوی ایران و ورزش کشور رقم بزنیم.

سرمربی تیم ملی ساندا در خصوص ارزیابی رقبای نمایندگان ایران نیز اظهار داشت: آنالیز حریفان بخش مهمی از برنامه آماده‌سازی ما بود. طبیعتاً ووشوکاران چین از رقبای جدی در این مسابقات هستند و با وجود اینکه دسترسی ما به اسامی نفرات آنها با تأخیر انجام شد، تلاش کردیم با بررسی فیلم مبارزات، شناخت مناسبی از سبک و ویژگی‌های فنی آنها به دست آوریم. در کنار چینی‌ها، نفرات شاخص سایر کشورها را نیز تا حد امکان مورد بررسی و آنالیز قرار داده‌ایم.

موحدنیا ادامه داد: در بخش ساندا مبارزات در پنج وزن برگزار می‌شود و هر کشور امکان استفاده از چهار سهمیه را دارد. به همین دلیل در یکی از اوزان با نماینده چین روبه‌رو نخواهیم شد، اما در مجموع باید تأکید کنم که ملی‌پوشان ما آمادگی مبارزه با هر حریفی، از جمله ووشوکاران چین، را دارند و با ترس یا نگرانی وارد هیچ مبارزه‌ای نخواهند شد.

وی در پایان گفت: همه اعضای تیم منتظر شروع مسابقات هستند. ملی‌پوشان با آمادگی، انگیزه و اعتمادبه‌نفس بالا وارد میدان خواهند شد و تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم. امیدوارم با دعای خیر مردم و حمایت مسئولان، بتوانیم نتایج خوب دوره‌های گذشته را تکرار کنیم و سهمی در موفقیت کاروان ورزشی ایران داشته باشیم.