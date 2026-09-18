جلال رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جواد فروغی و پوریا نوروزیان دو ورزشکار ایلامی عضو تیم ملی تیراندازی هستند، اظهار داشت: این دو ورزشکار در بازی‌های آسیایی ژاپن حضور خواهند داشت و امیررضا احمدی نیز به عنوان ورزشکار ایلامی عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر، در بازی‌های پاراآسیایی ژاپن شرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه به هر یک از این سه ورزشکار ۱۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت شده است، تصریح کرد: پس از کسب نتیجه در رقابت‌ها نیز از سوی وزارت ورزش و جوانان و استان ایلام، پاداش‌هایی برای آنان در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند انگیزه ورزشکاران را برای کسب موفقیت بیشتر افزایش دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام با اشاره به وضعیت ورزش قهرمانی استان، خاطرنشان کرد: ایلام در چند سال گذشته در زمینه توسعه ورزش قهرمانی با افت و رکود مواجه بوده که برای جبران این وضعیت باید اقداماتی از قبیل اخذ برنامه‌ریزی جدی‌تری در این حوزه توجه ویژه‌ای به استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران صورت گیرد.

رستمی گفت: بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۱۹ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در آیچی-ناگویا ژاپن برگزار می‌شود و امیدواریم ورزشکاران ایلامی با کسب مدال، افتخارآفرینی کنند و نام استان را در عرصه آسیایی بلندآوازه سازند.