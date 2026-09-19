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کد مطلب 6951386
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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

بازگشت ۳.۵ میلیون اتباع افغانستان به کشورشان

بازگشت ۳.۵ میلیون اتباع افغانستان به کشورشان

سخنگوی وزارت کشور: ساماندهی ۴.۵ میلیون اتباع خارجی شناسایی‌شده در ایران همچنان ادامه دارد.

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