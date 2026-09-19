دریافت 4 MB کد مطلب 6951386 https://mehrnews.com/x3d6d3 ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷ کد مطلب 6951386 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷ بازگشت ۳.۵ میلیون اتباع افغانستان به کشورشان سخنگوی وزارت کشور: ساماندهی ۴.۵ میلیون اتباع خارجی شناساییشده در ایران همچنان ادامه دارد. کپی شد مطالب مرتبط زینیوند: اکثر مردم خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن هستند کلاسهای درس ناحیه یک ساری ساماندهی شد؛ افزایش شمار دانشآموزان گودرزی: سرشماری ۱۴۰۵ با دادههای ثبتی دقیقتر اجرا میشود برچسبها اتباع افغانستانی سخنگوی وزارت کشور علی زینی وند
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