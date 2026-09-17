به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی عصر پنجشنبه در نخستین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قم اظهار کرد: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ بر پایه اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه‌های مختلف و با هدف افزایش دقت داده‌های جمعیتی انجام خواهد شد.



وی ادامه داد: تجربه اجرای موفق عملیات آزمایشی سرشماری در سال گذشته نشان داد که تقویت داده‌های ثبتی و افزایش کیفیت اطلاعات موجود در دستگاه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در اجرای دقیق‌تر این طرح داشته باشد.



رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اهمیت کیفیت اطلاعات در محل تولید آن‌ها افزود: هر اندازه داده‌های ثبتی در دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، پست، آموزش و پرورش و مجموعه‌های خدمات‌رسان با دقت بیشتری ثبت و به‌روزرسانی شود، میزان خطا در مراحل بعدی کاهش پیدا می‌کند.



گودرزی تصریح کرد: افزایش کیفیت داده‌های پایه همچنین موجب می‌شود نیاز به اجرای عملیات میدانی گسترده کاهش یابد و بررسی‌های حضوری صرفاً در مواردی انجام شود که اطلاعات موجود برای تکمیل یا راستی‌آزمایی نیازمند بررسی بیشتر است.



وی با اشاره به ساختار اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ گفت: این طرح در چند مرحله دنبال می‌شود که تقاطع‌گیری اطلاعات ثبتی، خوداظهاری اینترنتی و عملیات میدانی هدفمند از جمله مراحل پیش‌بینی‌شده آن است.



عملیات میدانی هدفمند اجرا می‌شود



رئیس مرکز آمار ایران افزود: در روش جدید تلاش بر این است که عملیات میدانی به نقاطی محدود شود که داده‌های آن‌ها نیازمند تکمیل، بررسی یا راستی‌آزمایی است و از این طریق، ظرفیت اطلاعات ثبتی دستگاه‌ها بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.



گودرزی بیان کرد: زیرساختی که برای اجرای این نوع سرشماری ایجاد شده است، تنها محدود به یک دوره سرشماری نخواهد بود و می‌تواند زمینه حرکت کشور به سمت سرشماری مستمر را فراهم کند.



وی ادامه داد: با فراهم شدن امکان تقاطع‌گیری مستمر اطلاعات دستگاه‌های مختلف، می‌توان در آینده داده‌های جمعیتی را به صورت سالانه و با به‌روزرسانی مستمر استخراج کرد و تصویری دقیق‌تر از وضعیت جمعیت در اختیار داشت.



رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به شرایط جمعیتی استان قم اظهار کرد: موضوع مهاجرت در این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در طراحی و اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا نیز مورد توجه قرار گرفته است.



گودرزی افزود: اتباع، مهاجرت، جمعیت شناور و اقامتگاه‌های غیررسمی از جمله موضوعاتی هستند که در این سرشماری مورد بررسی قرار می‌گیرند و تلاش می‌شود اطلاعات مرتبط با این گروه‌ها با استفاده از روش‌های پیش‌بینی‌شده شناسایی و در نتایج نهایی لحاظ شود.



داده‌های جمعیتی دقیق‌تر استخراج می‌شوند



وی با تأکید بر اینکه کیفیت داده‌های اولیه نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه سرشماری دارد، گفت: اطلاعاتی که در دستگاه‌های مختلف تولید و ثبت می‌شود، باید با دقت کافی ثبت و در بازه‌های زمانی مناسب به‌روزرسانی شود تا در زمان تقاطع‌گیری، داده‌های قابل اتکاتری در اختیار نظام آماری کشور قرار گیرد.



رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مراحل مختلف اجرای طرح تأکید کرد و افزود: همکاری مجموعه‌های مسئول، بخش مهمی از فرآیند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا را تشکیل می‌دهد.



گودرزی نقش فرمانداران، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های مرتبط را در اجرای موفق این طرح مهم دانست و اظهار کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی در تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات می‌تواند به افزایش کیفیت داده‌های مورد استفاده در سرشماری کمک کند.



وی همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها و صداوسیما در آگاهی‌بخشی به مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت عمومی در مراحل پیش‌بینی‌شده سرشماری نقش مؤثری دارند.



رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: همکاری مجموعه‌های اجرایی، فرمانداران، آموزش و پرورش، صداوسیما، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه را برای اجرای دقیق‌تر این طرح ملی و ارتقای کیفیت داده‌های جمعیتی فراهم خواهد کرد.