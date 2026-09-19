به گزارش خبرنگار مهر، کوروش یوسفی ساداتی صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتهای آموزشوپرورش این است که در نخستین روز مهر، دانشآموزان معلم و کلاس مشخص داشته باشند و در این زمینه اقدامات و برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی افزود: بخش قابل توجهی از معلمان ساماندهی شدهاند و تلاش میکنیم وضعیت نیروها به گونهای تنظیم شود که کلاس درس بدون معلم یا معلم بدون کلاس نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه فرایند ساماندهی نیروها همچنان ادامه دارد، گفت: ممکن است به دلیل انتقال برخی همکاران و تکمیل نشدن پروندههای اداری، در آمار اولیه تغییراتی ایجاد شود، اما مجموعه آموزشوپرورش در تلاش است این موارد را پیش از آغاز سال تحصیلی تعیین تکلیف کند.
یوسفی ساداتی همچنین از تشکیل گروههای نظارتی برای روز نخست بازگشایی مدارس خبر داد و بیان کرد: ۲۵۷ مدرسه در قالب ۲۰ گروه مورد بازدید قرار میگیرند تا مشکلات احتمالی مدارس در همان روز شناسایی و تا حد امکان برطرف شود.
وی ادامه داد: این گروهها از صبح تا ظهر در مدارس حضور خواهند داشت و در صورت بروز مشکل در حوزههای مختلف، موضوع را در محل بررسی و برای رفع آن اقدام خواهند کرد.
آموزشوپرورش باید در رفتار دانشآموزان اثرگذار باشد
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت تعلیم و تربیت اظهار کرد: موضوع آموزشوپرورش صرفاً انتقال محفوظات به دانشآموزان نیست، بلکه باید نتیجه آموزش را در رفتار و سبک زندگی آنان مشاهده کنیم.
وی افزود: ممکن است دانشآموزی مفاهیم و قوانین اجتماعی را به خوبی فرا گرفته باشد، اما اگر این آموختهها در رفتار اجتماعی او نمود پیدا نکند، میان آموزش و واقعیت زندگی فاصله ایجاد شده است.
یوسفی ساداتی با بیان اینکه جامعه امروز انتظارات گستردهای از آموزشوپرورش دارد، گفت: بخش قابل توجهی از خانوادهها به شکل مستقیم با آموزشوپرورش در ارتباط هستند و همین مسئله حساسیت نسبت به عملکرد مدارس و کیفیت تعلیم و تربیت را افزایش میدهد.
وی نقش معلمان، مدیران، معاونان، مشاوران و سایر عوامل مدرسه را در تحقق اهداف تربیتی مهم دانست و خاطرنشان کرد: همه این مجموعهها باید در کنار یکدیگر برای ایجاد تغییر مثبت و پایدار در دانشآموزان تلاش کنند.
افزایش شمار دانشآموزان دوره ابتدایی
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری با اشاره به آمار دانشآموزان اظهار کرد: امسال دانشآموزان جدیدی به مجموعه آموزشوپرورش اضافه شدهاند و افزایش جمعیت دانشآموزی، بهویژه در دوره ابتدایی، نیازمند برنامهریزی دقیق برای تأمین نیروی انسانی و فضای آموزشی است.
وی افزود: حدود سه هزار و ۳۰۰ نیروی آموزشی در آموزشوپرورش ساماندهی شدهاند و تلاش برای تکمیل این فرایند همچنان ادامه دارد.
یوسفی ساداتی با اشاره به افزایش تعداد دانشآموزان اتباع نیز گفت: ورود دانشآموزان جدید به مدارس، نیازمند پیشبینی کلاس و نیروی انسانی متناسب با جمعیت دانشآموزی است و آموزشوپرورش این موضوع را در برنامهریزیهای خود لحاظ کرده است.
افزایش ظرفیت کلاسها در صورت نیاز
وی درباره احتمال افزایش تعداد دانشآموزان برخی مدارس گفت: اگر در زمان ثبتنام، ظرفیت برخی مدارس تکمیل شود و تعداد دانشآموزان از حد پیشبینیشده افزایش یابد، آموزشوپرورش برای ایجاد کلاسهای جدید و تأمین معلم مورد نیاز اقدام خواهد کرد.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری افزود: پیشبینیهای لازم برای افزایش احتمالی کلاسها انجام شده و در صورت نیاز، از ظرفیت نیروهای شاغل و سایر روشهای قانونی برای تأمین نیروی آموزشی استفاده خواهد شد.
یوسفی ساداتی درباره شهریه و خدمات مدارس غیردولتی نیز اظهار کرد: بخشی از خدمات مدارس غیردولتی در چارچوب ضوابط و بخشی نیز به صورت توافقی میان مدرسه و خانواده ارائه میشود و خانوادهها باید نسبت به خدماتی که دریافت میکنند، آگاهی داشته باشند.
وی تأکید کرد: خانوادهها نباید در شرایطی قرار بگیرند که به دلیل رودربایستی یا فشار، خدماتی را که مورد رضایت آنها نیست، بپذیرند یا برای آن تعهد ایجاد کنند.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری گفت: آنچه در چارچوب قانون و ضوابط برای مدارس تعیین شده، تابع نظارت و مقررات آموزشوپرورش است و خدمات مازاد نیز باید در چارچوب مقررات و توافقات قانونی ارائه شود.
ساماندهی رشتههای مهارتی در دستور کار
وی همچنین درباره ساماندهی هنرستانها و رشتههای مهارتی گفت: در برخی هنرستانها با توجه به تعداد محدود دانشآموزان و ظرفیتهای موجود، بازنگری در نحوه توزیع دانشآموزان انجام شده تا دانشآموزان رشتههای مهارتی در مراکزی با امکانات بهتر تحصیل کنند.
یوسفی ساداتی افزود: این جابهجایی با هدف استفاده بهتر از امکانات، کاهش فشار بر برخی مراکز و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی انجام شده است.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی آموزشوپرورش ناحیه یک ساری در آغاز سال تحصیلی جدید، ایجاد شرایط مناسب برای حضور دانشآموزان در مدارس، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و فراهم کردن زمینهای است که فرایند آموزش از همان روزهای نخست سال تحصیلی بدون وقفه آغاز شود.
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