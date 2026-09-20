دریافت 8 MB کد مطلب 6952225 https://mehrnews.com/x3d6z9 ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸ کد مطلب 6952225 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸ شروط انصارالله یمن برای مذاکره با سعودی چیست؟ به گزارش مهر یک عضو انصارالله موافقت با هرگونه آتش بس با عربستان را رفع محاصره یمن دانست. کپی شد مطالب مرتبط کشورهای منطقه با «ایران قوی» همراه شوند؛ گزینه خروج از NPT روی میز است یحیی سریع: عربستان تاکنون ۷۶۰ حمله هوایی به یمن انجام داده است ۳ دلیل شکست عربستان در جنگ یمن بازگشت ناگهانی ترامپ به کاخ سفید و رها کردن تعطیلات آخر هفته برچسبها یمن انصارالله یحیی سریع جنبش انصارالله یمن عربستان سعودی
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