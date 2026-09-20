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کد مطلب 6952225
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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

شروط انصارالله یمن برای مذاکره با سعودی چیست؟

شروط انصارالله یمن برای مذاکره با سعودی چیست؟

به گزارش مهر یک عضو انصارالله موافقت با هرگونه آتش بس با عربستان را رفع محاصره یمن دانست.

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