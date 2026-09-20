بازگشت ناگهانی ترامپ به کاخ سفید و رها کردن تعطیلات آخر هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز گذشته با نیمه کار گذاشتن تعطیلات خود از تفرجگاه کمپ دیوید به کاخ سفید بازگشت.

کاخ سفید علت بازگشت ناگهانی ترامپ از تعطیلاتش را اعلام نکرد چرا که قرار بود وی تا امروز یکشنبه در کمپ دیوید بماند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که وزارت خارجه آمریکا با هشدارهای امنیتی از اتباع این کشور در منطقه خواست هوشیار بوده و برای احتمال اختلال در سفرها آماده باشند.

این تحولات همزمان با عملیات موشکی و پهپادی نیروهای انصارالله علیه یک منطقه مهم و حساس در پایتخت عربستان و تأسیسات شرکت آرامکو در ینبع صورت گرفت.

پیشتر نیز سی ان ان گزارش داده بود که دولت ترامپ برای مشارکت در حملات علیه نیروهای انصارالله برنامه ندارد و به همکاری های اطلاعاتی با عربستان اکتفا می کند.