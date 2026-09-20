۳ دلیل شکست عربستان در جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عدنان التمیمی فعال سیاسی عراقی تاکید کرد که عربستان با وجود قدرت نظامی که در اختیار دارد نتوانسته اهداف مورد نظر خود را در یمن محقق کند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که از هیچ جنایتی در هدف قرار دادن غیرنظامیان و حملات هوایی و توپخانه ای علیه یمن با حمایت مزدوران داخلی دریغ نکرده است.

التمیمی تصریح کرد: واقعیت آن است که عربستان در نبرد با یمن به سه دلیل شکست می خورد؛ نخست مقاومت تمام قد یمنی ها و ایمان آنها به مشروعیت اهدافشان، دوم تکیه یمنی ها به تولیدات داخلی در زمینه صنایع نظامی و دفاعی و سوم ابتکار عمل و خلاقیت آنها در میدان نبرد.

وی اضافه کرد: حمایت های مردمی از جنبش انصارالله یمن یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده در جنگ است که باعث می شود قدرت این نیروها برای ادامه مسیر دو چندان شود. عربستان احساس می کند که در شرایط سختی قرار گرفته و با کمک گرفتن از کشورهای عربی و غیر عربی تلاش می کند خود را از این جنگ خارج کند اما همه می دانند ورود به جنگ با یمن یعنی یک نبرد شکست خورده.