  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۵

۳ دلیل شکست عربستان در جنگ یمن

۳ دلیل شکست عربستان در جنگ یمن

فعال سیاسی عراقی به دلایل شکست عربستان در جنگ با یمن اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عدنان التمیمی فعال سیاسی عراقی تاکید کرد که عربستان با وجود قدرت نظامی که در اختیار دارد نتوانسته اهداف مورد نظر خود را در یمن محقق کند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که از هیچ جنایتی در هدف قرار دادن غیرنظامیان و حملات هوایی و توپخانه ای علیه یمن با حمایت مزدوران داخلی دریغ نکرده است.

التمیمی تصریح کرد: واقعیت آن است که عربستان در نبرد با یمن به سه دلیل شکست می خورد؛ نخست مقاومت تمام قد یمنی ها و ایمان آنها به مشروعیت اهدافشان، دوم تکیه یمنی ها به تولیدات داخلی در زمینه صنایع نظامی و دفاعی و سوم ابتکار عمل و خلاقیت آنها در میدان نبرد.

وی اضافه کرد: حمایت های مردمی از جنبش انصارالله یمن یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده در جنگ است که باعث می شود قدرت این نیروها برای ادامه مسیر دو چندان شود. عربستان احساس می کند که در شرایط سختی قرار گرفته و با کمک گرفتن از کشورهای عربی و غیر عربی تلاش می کند خود را از این جنگ خارج کند اما همه می دانند ورود به جنگ با یمن یعنی یک نبرد شکست خورده.

کد مطلب 6952187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      4 0
      پاسخ
      امریکا عمدا پشت عربستان خالی کرد تا به عربستان نشان بدهد که به امریکا و اسراییل نیاز داره و امریکا هم عربستان را درجهت منافعش به خدمت بگیره
    • GB ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      4 0
      پاسخ
      یمن به امید خدا عربستان و آل سعود را نابود خواهد کرد،
    • رضایی رافضی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      بزرگترین دلايلش این است «و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا» «یا ایها الذین آمنوا ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم» «و اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین» «صدق الله العلی العظیم»

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه