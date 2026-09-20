به گزارش خبرنگار مهر، سحر نجفی، سرمربی تیم ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان ایران، درباره شرایط این تیم در آستانه آغاز رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: خدا را شکر امروز نخستین تمرین کامل خود را انجام دادیم. روز جمعه به شهر ناگویا رسیدیم و پس از استراحت کوتاهی، روز گذشته یک تمرین مختصر داشتیم.

وی ادامه داد: امروز نیز یک بازی دوستانه مقابل تیم چین برگزار کردیم تا بازیکنان برای قرار گرفتن در شرایط مسابقه آمادگی بیشتری پیدا کنند و بتوانیم هماهنگی لازم را پیش از شروع رقابت‌های اصلی به دست آوریم.

نجفی درباره برنامه تیم ملی در مرحله گروهی گفت: فردا در نخستین مسابقه به مصاف تیم ازبکستان می‌رویم و پس از آن برابر تیم ژاپن، کشور میزبان، قرار خواهیم گرفت. در روز سوم مرحله گروهی نیز مقابل چین تایپه بازی می‌کنیم تا رقابت‌های این مرحله را به پایان برسانیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان ایران گفت: امیدواریم بتوانیم به عنوان تیم اول گروه صعود کنیم و به صورت مستقیم در جمع هشت تیم برتر قرار بگیریم. در غیر این صورت، یک مسابقه دیگر خواهیم داشت که با پیروزی در آن می‌توانیم به جمع هشت تیم برتر راه پیدا کنیم. امیدواریم با دعای خیر مردم و تلاش بازیکنان، بهترین نتیجه را به دست بیاوریم.