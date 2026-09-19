به گزارش خبرنگار مهر، رسول عسگریانی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اردستان اظهار کرد: تاکنون ثبت سفارش کتاب درسی برای ۲ هزار و ۳۸۴ دانش‌آموز دوره ابتدایی، هزار و ۱۴۹ دانش‌آموز متوسطه اول، ۵۳۸ دانش‌آموز شاخه نظری، ۲۱۳ دانش‌آموز فنی و حرفه‌ای و ۱۶۵ دانش‌آموز کاردانش انجام شده و مجموع ثبت‌نام کتاب‌های درسی به ۴ هزار و ۴۴۹ دانش‌آموز رسیده است.

وی افزود: با توجه به دانش‌آموزانی که تکرار پایه داشته‌اند یا هنوز قبولی شهریورماه آن‌ها قطعی نشده است، پیش‌بینی می‌شود تعداد دانش‌آموزان شهرستان به حدود ۴ هزار و ۷۰۰ نفر برسد.

مدیر آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۴ هزار و ۶۷۱ جلد کتاب درسی سفارش داده‌ایم که کتاب‌های دوره ابتدایی و متوسطه اول به‌طور کامل توزیع شده و توزیع کتاب‌های متوسطه دوم نیز با توجه به صدور مجوزها در حال انجام است و تا امروز و فردا به‌صورت کامل انجام خواهد شد.

عسگریانی تصریح کرد: در پایه اول دبستان تاکنون ۳۰۴ دانش‌آموز در سامانه ثبت‌نام شده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر کاهش داشته است و در حال بررسی هستیم که این کاهش ناشی از ثبت‌نام نشدن برخی دانش‌آموزان یا کاهش موالید در سال‌های گذشته است.

وی بیان کرد: ۱۱ دانش‌آموز پایه اول تکرار پایه داشته‌اند و تاکنون ۱۱۵ کلاس برای این پایه کلاس‌بندی شده است و دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی آمادگی حضور در مدرسه را دارند.

مدیر آموزش و پرورش اردستان تأکید کرد: در تابستان برای ۱۰۴ دانش‌آموزی که نیازمند تلاش و آموزش مجدد بودند، کلاس‌های آموزشی برگزار شد و همچنین در طول سال تحصیلی ۵۶۸ دانش‌آموز دارای ضعف بنیه علمی در کلاس‌های طرح حامی شرکت کردند که با این برنامه‌ها تلاش شد توانمندی علمی آنان افزایش پیدا کند.

عسگریانی اضافه کرد: برای توانمندسازی معلمان نیز در دوره ابتدایی ۲۷ اجتماع یادگیری و دوره‌های مهارتی مختلف برگزار شد که موضوعاتی مانند سواد دیجیتال، شهاب، سواد خواندن و آموزش در کلاس‌های چندپایه را شامل می‌شد.

وی ادامه داد: در متوسطه اول، ۱۹۹ دانش‌آموز پسر و ۱۸۷ دانش‌آموز دختر در پایه هفتم ثبت‌نام کرده‌اند و در پایه دهم نیز ۶۹ دانش‌آموز پسر و ۱۱۴ دانش‌آموز دختر در شاخه نظری ثبت‌نام داشته‌اند.

مدیر آموزش و پرورش اردستان یادآور شد: در هنرستان‌های شهرستان نیز رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای و کاردانش از جمله الکتروتکنیک، الکترونیک، شبکه و نرم‌افزار، ساختمان، سازه‌های فلزی، تعمیر موتور خودرو، حسابداری، طراحی و دوخت و گرافیک ارائه می‌شود و برخی رشته‌ها نیز به‌صورت ضمیمه در مدارس و هنرستان‌های شهرستان فعال هستند.

وی گفت: در سال تحصیلی گذشته دو زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان به بهره‌برداری رسید که یکی از آن‌ها در مدرسه امام خمینی(ره) و دیگری در دبستان والفجر آماده بهره‌برداری است و یک زمین چمن مصنوعی نیز در هنرستان مدنی تعویض و آماده استفاده شد.

عسگریانی افزود: دو اتاق بهداشت در مدارس قدس و خواجویی و دو اتاق درس تربیت بدنی در مدارس شریعتی و ابوریحان افتتاح شده و زمین بازی بسکتبال و والیبال نیز در حیاط هنرستان سردار سلیمانی احداث و مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: در مسابقات فوتسال مدارس نیز حدود ۳۲۰ دانش‌آموز پسر شرکت کردند که ادامه مسابقات به دلیل شرایط پیش‌آمده در طول سال تحصیلی امکان‌پذیر نشد.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و اختصاص حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار از محل نوسازی مدارس، تجهیزات مختلفی برای مدارس شهرستان تهیه شد که از جمله آن می‌توان به سیستم‌های رایانه‌ای، صندلی، میز، لپ‌تاپ، چاپگر، کیس رایانه، تجهیزات آزمایشگاهی، دستگاه فتوکپی، وایت‌برد و تجهیزات هنرستان‌ها اشاره کرد.

عسگریانی تأکید کرد: انتظار ما از اصحاب رسانه و سایر مجموعه‌ها این است که در ارائه راهکار برای آموزش و پرورش، قابلیت اجرایی پیشنهادها نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا برخی پیشنهادها با وجود نیت خیر، به دلیل محدودیت‌های قانونی یا ساختاری امکان اجرا در آموزش و پرورش را ندارند.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته چهار دستگاه آب‌سردکن، ۱۳ دستگاه دیتا، ۱۰ صندلی امتحانی، ۱۰۰ صندلی تک‌نفره، ۵۰ میز دونفره، پنج لپ‌تاپ، ۱۳ کیس رایانه، یک دستگاه اعلام حریق، حدود ۲۵۰ متر سرامیک، پنج صندلی راحتی، کمدهای بایگانی و آزمایشگاهی، یک دستگاه فتوکپی، سه میز معلم و ۱۲ وایت‌برد برای مدارس تهیه شده است.

مدیر آموزش و پرورش اردستان اضافه کرد: همچنین تجهیزات دیگری از جمله کولر، صندلی‌های گردان هنرستانی و اداری، سه دستگاه چرخ خیاطی و یک اتوی مخزن‌دار تأمین شده و حدود ۸ هزار مترمربع آسفالت نیز در مدارس شهرستان انجام گرفته است.

وی بیان کرد: با پیگیری شوراها، شهرداری مهاباد و حمایت نماینده مجلس، حیاط چهار مجموعه شامل مدرسه کامرانی، کانون ابوذر، مدرسه قدس و مدرسه شهید غفاری در مدت حدود دو ماه به‌طور کامل آسفالت شد.

عسگریانی گفت: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ متر زَگان برای بهسازی سقف مدارس تهیه شده و چهار دستگاه منبع تغذیه نیز برای هنرستان‌ها تأمین شده است.

مدیر آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: در تابستان امسال سیستم گرمایشی سه مدرسه سعدی نیسیان، مالکی مهاباد و نظام‌الملک از بخاری به پکیج تبدیل شد.

وی افزود: در حوزه محرومیت‌زدایی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و از همکاری و حمایت مسئولان شهرستان، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و مجموعه‌های نظامی و اجرایی برای تقویت و تکمیل مدارس قدردانی می‌کنیم.

عسگریانی تصریح کرد: در این زمینه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تکمیل مدرسه‌ای در مهاباد تأمین شده و حدود یک میلیارد تومان نیز برای تهیه تجهیزات مدرسه شهید ایزدپناه اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد مدارس شهرستان برای بازگشایی سال تحصیلی جدید آمادگی کامل دارند و حدود ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز در حال انجام امور جزئی و تکمیل کارها هستند.

مدیر آموزش و پرورش اردستان یادآور شد: در اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای آموزش و پرورش نیز کمیته‌های پروژه مهر با جدیت و طبق زمان‌بندی ابلاغی فعالیت کردند و موضوعاتی مانند امور عمرانی، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر موارد مورد بررسی و ساماندهی قرار گرفت و امیدواریم سال تحصیلی جدید را با نشاط و آمادگی مناسب آغاز کنیم.

وی بیان کرد: همچنین مقرر شده است برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان با استفاده از ظرفیت مدارس و کانون‌ها و با تأکید بر فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، هنری، ورزشی و مهارتی اجرا شود.