دریافت 6 MB کد مطلب 6953611 https://mehrnews.com/x3d78s ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸ کد مطلب 6953611 فیلم سلامت فیلم سلامت ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸ غذاهایی که باعث اضطراب کودکان میشود علی اصغر زنده دل، کارشناس طب سنتی گفت: به فرزندان غذاهای سرد ندهید. کپی شد مطالب مرتبط «یک شب، هزار شب» و «تخم و ترکه» آماده اجرا میشوند توسعه ۸۰ هکتاری گلخانهها در زهک؛ اشتغالزایی برای یکهزار و ۶۰۰ نفر رژهای که برگزار نمیشود؛ وقتی قدرت در میدان به رخ جهان کشیده میشود از عافیتطلبی تا بحران اقتباس در تئاتر ایران؛ وجود گفتمان ضروری است برچسبها تغذیه کودکان غذای کودک طب سنتی
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