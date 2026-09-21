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کد مطلب 6953611
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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

غذاهایی که باعث اضطراب کودکان می‌شود

غذاهایی که باعث اضطراب کودکان می‌شود

علی اصغر زنده دل، کارشناس طب سنتی گفت: به فرزندان غذاهای سرد ندهید.

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