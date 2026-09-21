به گزارش خبرنگار مهر، محمد لکزایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خشکسالی‌های متوالی و شرایط اقلیمی منطقه، ضرورت تغییر الگوی کشت و حرکت از کشاورزی سنتی و پرمصرف به روش‌های نوین و کم‌آب‌بر را افزایش داده است.

وی افزود: در همین راستا توسعه واحدهای گلخانه‌ای با حمایت‌های دولتی و استفاده از تسهیلات اشتغال‌زایی در شهرستان زهک شتاب گرفته و اکنون سطح زیرکشت گلخانه‌ای به ۸۰ هکتار رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک ادامه داد: در گلخانه‌های این شهرستان محصولاتی از جمله گوجه‌فرنگی، خیار، بادمجان، فلفل دلمه‌ای و توت‌فرنگی تولید می‌شود و بخشی از محصولات علاوه بر تأمین نیاز بازار استان، به مناطق همجوار عرضه می‌شود.

اصلاح الگوی کشت و توسعه محصولات با ارزش افزوده

لکزایی با تأکید بر اینکه توسعه سطح گلخانه‌ها به تنهایی برای مدیریت منابع آب کافی نیست، گفت: اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت تولید گیاهان دارویی و محصولات با ارزش افزوده بالا نیز در برنامه قرار دارد تا بهره‌وری آب افزایش یافته و درآمد بهره‌برداران تقویت شود.

وی با اشاره به موقعیت مرزی زهک بیان کرد: توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات گلخانه‌ای در کنار واحدهای تولیدی در حال پیگیری است تا ضمن کاهش خام‌فروشی، زمینه حضور محصولات تولیدی شهرستان در بازارهای صادراتی فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک خاطرنشان کرد: توسعه گلخانه‌ها تاکنون زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نفر را فراهم کرده و ادامه این روند می‌تواند در ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری منابع آب و تقویت تولید محصولات کشاورزی نقش داشته باشد.