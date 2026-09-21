به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «یک شب، هزار شب» نوشته فرهاد نقدعلی با کارگردانی علی یداللهی و نمایش «تخم و ترکه» نوشته و کارگردانی سهیل ملکی ۲ نمایشی هستند که به ترتیب از ۵ و ۹ مهر اجرای عمومی خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز می‌کنند.

این ۲ نمایش کمدی از انواع تکنیک های نمایش سنتی ایرانی و سیاه‌بازی برای خلق فضای شادی‌آور و عبرت‌آموز بهره برده‌اند.

در نمایش «یک شب، هزار شب» هنرمندانی همچون شهرام مسعودی، مرجان قمری، علی یدالهی، فرهاد شریفی، مهدی نوری، مهشید ناصری، بردیا یدالهی، محمود رضا پیرنیا، بهراد جاوید، مرسده قمری به ایفای نقش می‌پردازند.

در نمایش «تخم و ترکه» نیز هنرمندانی همچون آرام نیک‌بین، ایمان سلگی، یاسمن گرکانی، بابک جعفریه، سیامک زین‌الدینی، رضا یارا، مریم توکلی و مریم باقری ایفای نقش می‌کنند.

نمایش «بلندی های خاکریز» نوشته و کارگردانی فرشید هدی نیز از اول مهر اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز می‌کند. این نمایش تنها ۶ اجرا در هفته دفاع مقدس دارد.