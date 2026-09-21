دریافت 6 MB کد مطلب 6953654 https://mehrnews.com/x3d79k ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰ کد مطلب 6953654 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰ روایت رئیس پلیس پایتخت از توقف خودروی قاچاقچی شیشه سردار محمدیان رئیس پلیس پایتخت نحوه توقف خودروی توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر شیشه را تشریح کرد. کپی شد مطالب مرتبط کشف ۶ تُن موادمخدر در تهران؛ نظارت پلیس بر عطاریها ۲ کیلو تریاک از قاچاقچی مواد در اسفراین کشف شد محمدیان: همبستگی ملی از عوامل مهم حفظ امنیت کشور است محمدیان: دانشآموزان شهید سند جنایت آمریکا هستند کشف ۵۵ کیلوگرم کوکائین در محله ستارخان برچسبها مواد مخدر کشف مواد مخدر رئیس پلیس تهران بزرگ
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