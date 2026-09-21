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کد مطلب 6953654
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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

روایت رئیس پلیس پایتخت از توقف خودروی قاچاقچی شیشه

روایت رئیس پلیس پایتخت از توقف خودروی قاچاقچی شیشه

سردار محمدیان رئیس پلیس پایتخت نحوه توقف خودروی توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر شیشه را تشریح کرد.

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