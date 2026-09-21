کشف ۵۵ کیلوگرم کوکائین در محله ستارخان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اجرای طرح «آرامش در شهر» توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، مقادیری انواع مواد مخدر و روانگردان و همچنین ادوات مصرف مواد مخدر کشف و ضبط شد.
در جریان اجرای این طرح، مقادیری شیشه، گل، تریاک، داروهای روانگردان و ادوات مصرف مواد مخدر در اختیار پلیس قرار گرفت.
یکی از مهمترین کشفیات این عملیات، ۵۵ کیلوگرم کوکائین بود که بنا بر اعلام پلیس، در منطقه ستارخان کشف و ضبط شده است.
ضربه سنگین پلیس تهران به شبکههای مواد مخدر؛ کشف بیش از یکونیم تن مواد مخدر
همزمان با اجرای طرح «آرامش در شهر»، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در چند عملیات جداگانه، بیش از یکونیم تن انواع مواد مخدر شامل تریاک، شیشه، کوکائین و گل کشف و تعدادی از متهمان را دستگیر کردند.
بر اساس این گزارش، در یکی از این عملیاتها در اتوبان کرج، ۱۰۰ کیلوگرم تریاک از سه متهم کشف و یک دستگاه خودروی سواری توقیف شد.
در عملیاتی دیگر در بزرگراه آزادگان، مأموران موفق به کشف ۵۵۰ کیلوگرم تریاک از چهار متهم شدند؛ در این عملیات دو دستگاه خودروی سواری نیز توقیف شد.
ردپای شیشه نیز در ادامه عملیاتهای پلیس به چشم خورد؛ بهطوری که در منطقه الهیه، ۱۲۰ کیلوگرم شیشه از سه متهم کشف و یک خودرو توقیف شد. همچنین در بزرگراه آزادگان ۲۱۰ کیلوگرم شیشه از چهار متهم کشف و دو دستگاه خودروی سواری توقیف شد.
در بخش دیگری از این طرح، مأموران در تهرانپارس ۱۱۷ کیلوگرم گل از یک متهم کشف کردند و در عملیاتی دیگر در منطقه خاوران، ۴۰۰ کیلوگرم گل از سه متهم به دست آمد که دو دستگاه خودرو نیز از آنان توقیف شد.
فضای مجازی زیر ذرهبین پلیس
بخشی از کشفیات این طرح نیز به فروشندگان مواد مخدر در فضای مجازی اختصاص داشت؛ موادی که بهصورت خردهفروشی و در بستههای آماده عرضه به مصرفکنندگان بستهبندی شده بود.
همچنین مأموران در جریان این طرح، مقادیری داروهای مخدر و روانگردان، شربت متادون و آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر از جمله ترازو و وافور را کشف و جمعآوری کردند.
بخشی از این کشفیات نیز در جریان بازرسی از عطاریها به دست آمده و شامل داروها و فرآوردههای غیرمجاز و روانگردان بوده است.
اجرای طرح «آرامش در شهر» با هدف مقابله با قاچاقچیان، توزیعکنندگان و خردهفروشان مواد مخدر و برخورد با عرضه مواد مخدر و روانگردان در فضای حقیقی و مجازی ادامه دارد.
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