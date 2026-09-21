حجت‌الحق حسینی: محصول تمام کتاب‌های ادبیات و هنر،وجدان و مهربانی است

حجت‌الحق حسینی، استاد نجوم، گفت: حاصل تمام کتاب‌های ادبیات و هنر جهان، دو کلمه است؛ «وجدان» و «مهربانی».