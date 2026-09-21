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کد مطلب 6953845
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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

حجت‌الحق حسینی: محصول تمام کتاب‌های ادبیات و هنر،وجدان و مهربانی است

حجت‌الحق حسینی: محصول تمام کتاب‌های ادبیات و هنر،وجدان و مهربانی است

حجت‌الحق حسینی، استاد نجوم، گفت: حاصل تمام کتاب‌های ادبیات و هنر جهان، دو کلمه است؛ «وجدان» و «مهربانی».

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