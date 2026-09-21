سوره مهر ارتباط قلبی و فکری ما را با انقلاب و جنگ عمیق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید انتشارات سوره مهر با حضور مرتضی سرهنگی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات پایداری، هدایتالله بهبودی، پژوهشگر ادبیات پایداری؛ علیاکبر شیروانی، مدیر سابق انتشارات سوره مهر؛ حسین تیموری، مدیر جدید انتشارات سوره مهر؛ حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛ محمدمهدی دادمان، مدیر حوزه هنری و با اجرای نجمالدین شریعتی در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.
حجتالاسلام محمد قمی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید انتشارات سوره مهر، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان این مجموعه و تقدیر از تلاشهای علی اکبر شیروانی، مدیر پیشین این مجموعه، بر ضرورت تقویت فعالیتهای سوره مهر در عرصه تولید، ترویج و معرفی آثار فاخر تأکید کرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیتهای سوره مهر افزود: یکی از دلایل برتری سوره مهر در میان مؤسسات موفق، برخورداری این مجموعه از پشتوانهای قوی و بزرگ و همچنین دغدغه نداشتن برای تأمین منابع محتوایی است. ما در این مؤسسه از پشتوانه اساتید سرشناس و استاد بیبدیلی برخوردار هستیم که تعدادی از آنان در این مراسم حضور دارند و باید خدا را برای این ظرفیت شکرگزار باشیم.
قمی با اشاره به سوابق مدیرعامل جدید سوره مهر در حوزه ترویج و معرفی آثار، تصریح کرد: سوابق شما نشان میدهد که در عرصه ترویج و دیدهشدن آثار فاخر سوره مهر گامهای مؤثری برداشتهاید و از شما انتظار میرود این مسیر را با قوت ادامه دهید.
او ادامه داد: بسیار خوشحالم که چنین افرادی را در این جمع میبینم و دلم قرص است به عظمت فرهنگیای که توسط شما روایت میشود و در رگ جامعه تزریق میشود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، کتابهای سوره مهر را بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران دانست و گفت: کتابهای سوره مهر هر کدام در حافظه تاریخی ملت ما باقی خواهند ماند. روایت نبرد و پیشرفت از قلم نویسندگان فاخر شما باید توسط سوره مهر به مردم منتقل شود.
قمی در پایان با اشاره به انتظارات از مدیریت جدید سوره مهر خاطرنشان کرد: توقع ما از آقای تیموری بالاست و امیدواریم همه کمک کنند تا سوره مهر بیش از پیش بدرخشد.
سوره مهر در انتشار کتابهای جنگ و انقلاب نقش مهمی داشته است
مرتضی سرهنگی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات پایداری، درباره نقش انتشارات سوره مهر در انتشار آثار دفاع مقدس گفت: یک روز آقایی به حوزه هنری تشریف آوردند و گفتند: «من دکتر کریستو هستم. ما یکی از کتابهای شما را به فرانسه ترجمه کردهایم.» کتابی که ترجمه کرده بودند، «زندهباد کمیل» بود. او میگفت انگیزهای که باعث شد ما این کتاب را ترجمه کنیم، مقدمهای بود که این جوان در ابتدای کتاب نوشته بود. در اینجا نوشته است: «وقتی قطعنامه پذیرفته شد، ما در دوکوهه بودیم و اخبار آن را اعلام کرد. خیلی از بچهها متأثر و ناراحت بودند؛ اما من به اسلحهخانه رفتم و اسلحه را تحویل دادم. سپس به تدارکات رفتم، قلم و کاغذ گرفتم و شروع به نوشتن خاطراتم کردم.»
سرهنگی، افزود: سؤالی که آقای دکتر مطرح کرده بودند، این بود که چطور به ذهن شما رسید؟ چگونه یک بسیجی کمسنوسال به این نتیجه رسید که باید خاطرات زمان جنگ خود را بنویسد؟ این یک سؤال بود. سرهنگی ادامه داد: سپس ایشان پیشنهاد دادند که میتوانیم درباره ادبیات سربازان فرانسه و سربازان ایرانی، در یک نشست بحث و بررسی کنیم. جلسه اول در وزارت امور خارجه، در نیاوران، برگزار شد و دو جلسه نیز در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل دادند که دوستان در آنجا صحبت کردند. حرفی که ایشان میزد، این بود که «ما تقریباً یک تن و نیم کتاب جنگ فرستادیم فرانسه.» این نویسنده و پژوهشگر ادبیات پایداری ادامه داد:
این نویسنده و پژوهشگر ادبیات پایداری، بیان کرد: بحث دیگر این بود که شما در زمان جنگ کتاب چاپ میکردید، اما ما فرانسویها نتوانستیم در زمان جنگ این کار را انجام دهیم. این کار، حوزه هنری و انتشارات سوره مهر بود. از همان اوایل سال ۶۰، حوزه هنری مستقیماً کتابهای جنگ را منتشر میکرد. البته اینطور نبود که فرانسویها دستشان خالی باشد. فرانسه اشغال شده بود و نهضت مقاومت در آنجا فعالیت میکرد. از جمله این فعالیتها، کاری بود که مردم پاریس انجام میدادند. آنها موظف بودند به افسران آلمانی اتاق بدهند. نهضت مقاومت دفترچههایی را به خانوادهها میرساند و از آنها میخواست هر آنچه را که از این افسران میبینند، بنویسند.
او ادامه داد: حدود ۲۴ یا ۲۵ عنوان از این دفترچهها منتشر شد. عنوان این دفترچهها «دفترچههای خاموش» بود. حدود ۲۴ یا ۲۵ جلد از این دفترها منتشر شد که یکی از آنها در ایران ترجمه شد. آنچه برای این آقایان فرانسوی مهم بود، این بود که درک کنند ما چگونه در زمان جنگ به اهمیت خاطرات و ادبیات جنگ پی بردیم و شروع به فعالیت کردیم. در واقع، این موضوع را برای آنها روشن کردیم. دوستان در دفتر نشستند و صحبت کردند. این اهمیت انتشارات سوره مهر بود؛ حوزه هنری چنین نقشی در انتشار کتابها، بهویژه کتابهای جنگ و انقلاب، داشت. در واقع، کار اصلی انتشارات نیز همین بود. این تغییرات هم طبیعی است.
علاقه رهبر شهید به کتاب موجب به حرکت درآوردن حوزه کتاب شد
هدایتالله بهبودی، پژوهشگر ادبیات پایداری، با اشاره به مدیران ادوار گذشته سوره مهر گفت: محمد حمزهزاده زحمت زیادی برای پایهگذاری سوره مهر کشید. پس از او، عبدالحمید قرهداغی به مدیریت سوره مهر رسید و آجری بر آجر گذاشت. بعد نوبت علیاکبر شیروانی رسید. سوره مهر چند قوه محرکه دارد که یکی از آنها همین مدیران هستند و یکی دیگر، دفاتر تولیدی هستند. یکی از قوههای محرکهای که از دست دادیم، رهبر شهید بودند. علاقهمندی ایشان به کتابها بود که حوزه کتاب را به حرکت درمیآورد و ما ایشان را از دست دادیم.
سوره مهر ارتباط قلبی و فکری ما را با انقلاب و جنگ عمیق کرد
محمدمهدی دادمان، مدیر حوزه هنری، درباره نقش انتشارات سوره مهر در آشنایی با ادبیات انقلاب و دفاع مقدس گفت: اغراق نیست اگر بگویم ما با سوره مهر کتابخوان شدیم و کتاب خوب را با سوره مهر شناختیم. خاصه شاید بتوان گفت، دستکم برای نسل ما، در میان چند ناشر محدودی که وجود داشتند، این سوره مهر بود که ارتباط قلبی ما را با انقلاب و جنگ و مفهوم شهادت آشنا و عمیق کرد؛ هم از نظر ذهنی و فکری و هم از نظر قلبی و روحی. این حق بزرگی است که سوره مهر بر گردن ما دارد.
دادمان ادامه داد: شخصاً از چند فرمانده و شخصیت بزرگ حزبالله شنیدهام که جوانان آنها کتابهای سوره مهر را میخواندند، عاشق شهادت میشدند، شهامت پیدا میکردند تا از دین و ارزشها دفاع کنند و به میدان میرفتند. این واقعاً افتخار بزرگی است.
مدیر حوزه هنری با اشاره به خاطرهای از یکی از معاونان سوره مهر بیان کرد: یک روز یکی از معاونان سوره مهر، وقتی میخواست از من خداحافظی کند، گفت که به او پیشنهاد مدیریتی در جایی داده شده است. گفتم: «خب، اگر دوست داری بروی، معذوریتی نداری.» گفت: «نه، مشکل ذهنی من این است که هر روز که میخواهم به سوره مهر بیایم، به خودم افتخار میکنم که در تولید چه اثری شریک هستم و در فروش چه اثری شریک هستم.» همانطور که هدایتالله بهبودی اشاره کردند، سوره مهر سرمایههای بزرگی دارد و یکی از سرمایههای آن، همین نیروها و مدیرانش هستند.
دادمان بیان کرد: سرمایه اصلی سوره مهر، عقبه نرمافزاری آن است؛ نویسندگان، شاعران، راویان و دفاتر تولیدی. اسمهای بزرگی بر کتابهای سوره مهر حک شده است؛ اسمهایی که اکثر آنها همچنان همراه سوره مهر هستند. این سرمایه اصلی سوره مهر است. سوره مهر یک سرمایه منحصربهفرد داشته و دارد که آن هم آقای شهیدمان بود. آنچه ما شنیدهایم، رشد سوره مهر و رشد حوزه هنری، مرهون و مدیون توجهات خاص ایشان است.
مدیر حوزه هنری با اشاره به خاطرهای از روزهای ابتدایی مسئولیت خود گفت: در روزهای ابتدایی که آمده بودم، نامهای از دفتر ایشان به دستم رسید که در آن، تذکری درباره یکی از آثار حوزه هنری داده شده بود. من واقعاً حیرت کردم که ایشان چقدر توجه خاصی به این امور دارند. آن چیزی که ما از ایشان لمس کردیم، حمایت پدرانه عجیبوغریبی بود و همیشه نوعی احساس حضور نسبت به آقا داشتیم. هر موقع که برای ایشان کتاب فرستادیم، از ایشان بازخورد گرفتیم و بسیاری از آن بازخوردها را به رسم امانت، اجازه بازگویی نداریم.
او، در ادامه درباره اهمیت روایت جنگ گفت: جنگ، کار همه ما را چند برابر کرده برای روایت مردم، روایت عظمت ایران، حقانیت مردم، مظلومیت مردم و ایمان مردم. ما با آقای شهیدمان عهد کردیم؛ با فرماندهان شهیدمان که برای ما یک اسطورهاند، عهد کردیم؛ با بچههای شهید میناب، لامرد و سیریک عهد کردیم تا نفس داریم، پای روایت فتح بایستیم. فکر میکنیم این روایت فتح، پلی است که امروز ما را به فردای روشن پیوند میزند و امیدوارم شرمنده آن نشویم.
به پنج سال فعالیت خود در انتشارات سوره مهر افتخار میکنم
علیاکبر شیروانی، مدیر سابق انتشارات سوره مهر، درباره تجربه مدیریت خود در انتشارات سوره مهر گفت: صحبت کردن بهعنوان مدیرعامل سخت است؛ چراکه دیدن هرکدام از این کتابها، احساس تعلقی نسبت به آنها ایجاد میکند. از اتفاقهایی که در سوره مهر افتاد و من خیلی به آن مفتخر هستم، این است که مثلاً تعداد فروشگاههای سوره مهر از سه فروشگاه به هشت فروشگاه رسید.
شیروانی ادامه داد: همچنین مهرک بهعنوان یک برند مستقل کودک شروع به کار کرد و در همین سالها افتخاراتی کسب کرده است. در حوزه کتاب صوتی نیز اتفاقاتی افتاد که همه اینها مدیون زحمات رفقاست. خیلی خوشحالم که بالاخره نه سال از عمر و زندگیام را در انتشارات سوره مهر گذراندم و به این پنج سالی که بهعنوان مدیرعامل همکاری کردم، خیلی مفتخرم.
مدیر سابق انتشارات سوره مهر بیان کرد: اکنون یک فصل جدید هم برای انتشارات و هم برای خودم میبینم. این به معنای خداحافظی با انتشارات نیست؛ بلکه یک فصل جدید شروع شده است.
او درباره مدیرعامل جدید انتشارات سوره مهر گفت: حسین تیموری بسیار آدم خوشفکر و به قول معروف، صاحبنظر است و قرار است کار خود را شروع کند. انتشارات هر روز به ایدههای تازه نیاز دارد و حتماً ایشان با ایدههای تازه و فکر تازه، انتشارات را یک پله بالاتر میبرند و ما هم کمکحال ایشان هستیم.
سوره مهر صرفا یک ناشر نیست بلکه جریانساز فرهنگی کشور است
حسین تیموری، مدیر جدید انتشارات سوره مهر، با اشاره به نقش فرهنگی انتشارات سوره مهر گفت: سوره مهر بهعنوان یکی از بزرگترین استوانههای فرهنگی کشور شناخته میشود. البته سوره مهر تنها یک ناشر نیست، بلکه بخشی از جریان فرهنگی و ضلع مهمی از جریانسازان فرهنگی کشور است و بهویژه در حوزه ادبیات دفاع مقدس و ادبیات انقلاب اسلامی، نقش مهمی ایفا کرده است.
تیموری، افزود: اهمیت این مجموعه صرفاً در تعداد آثار منتشرشده نیست، بلکه در جریانی است که ایجاد کرده و تأثیری که بر مسیر شکلگیری و بالندگی انتشار محتوا، بهعنوان الگویی الهامبخش، گذاشته است. پیوند سوره مهر با تشکیلات گسترده تولید محتوا در حوزه هنری و بهرهمندی از تجربه و دانش استاد سرهنگی، استاد بهبودی و دیگر پیشکسوتان این عرصه، سرمایهای کمنظیر برای این مجموعه فراهم کرده است؛ سرمایهای که میتواند توان سوره مهر را بیش از پیش در مسیر ترویج و رساندن آثار به مخاطب به کار گیرد.
مدیر جدید انتشارات سوره مهر ایجاد جریان فکری را از رسالت ناشران دانست و گفت: امروزه مسئله تنها تولید کتاب نیست، بلکه یافتن مخاطب، ساختن ارتباط با او، قرار دادن کتاب در سبد فرهنگی جامعه و ایجاد جریان فکری نیز بخشی از رسالت ناشر است. باید از عنایت ویژه حضرت آقای شهید به سوره مهر، تولیدات و نویسندگان آن یاد کنم؛ توجهی که برای این ناشر هویت ویژهای ایجاد کرد و امروز ادامه این مسیر را به مسئولیتی مهم تبدیل میکند.
او، درباره مسیر پیشروی سوره مهر بیان کرد: آنچه پیش روی ماست، حفظ دستاوردهای سه دهه گذشته و در کنار آن، توسعه ظرفیتهای موجود، شناخت تحولات اجتماعی و فرهنگی و یافتن راههای تازه در این عرصه است. سوره مهر برای حفظ جایگاه خود باید هم به ریشههای خود وفادار بماند و هم زبان نیاز مخاطب امروز را بشناسد.
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